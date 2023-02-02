TRT 1'in beğenilen dizisi Al Sancak bugün yeni bölümüyle ekranlara geliyor. Diziyi canlı izlemek isteyenler internette, Al Sancak canlı izle! TRT 1 Al Sancak 2. bölüm canlı yayını nereden izlenir, canlı izleme link var mı? 2 Şubat TRT 1 canlı izle! araştırması yapıyor. Peki, Al Sancak nasıl izlenir? TRT 1 canlı izleme sitesi var mı? Al Sancak hangi siteden izlenir? Al Sancak son bölümde neler oldu? İşte detaylar...

Al Sancak, Bozdağ Film imzalı, ilk bölümü 19 Ocak 2023 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Can Emre'nin üstlendiği, senaryosunu Atilla Engin, Mehmet Arı ve Selman Kılıçaslan'ın kaleme aldığı aksiyon, askeri ve dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Al Sancak canlı izle! TRT 1 Al Sancak 2. bölüm canlı yayını nereden izlenir, canlı izleme link var mı? 2 Şubat TRT 1 canlı izle! Alsancak dizisi canlı yayın izle!

AL SANCAK CANLI YAYIN NEREDEN İZLENİR?

Al Sancak dizisini TRT 1'den izleyebileceğiniz gibi TRT1'in web sitesi üzerinden de canlı olarak seyredebilirsiniz.

AL SANCAK YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Füze tehlikesi devam ediyor..

Ali Yüzbaşı ve Nadia bomba imha uzmanı Başçavuş Mustafa'nın desteğiyle kimyasal bombanın patlama tehlikesini bertaraf etmeyi başarmıştır. Ancak yine de Yüzbaşı Ali bu başarıdan Nadia'ya paye vermeye niyetli değildir. Öte yandan füze tehlikesi ise halen devam etmektedir ve bu büyük tehdidi ortadan kaldırmak için alınması gereken önemli kararlar, tamamlanması gereken riskli görevler vardır. Süleyman ve Bahar'ın sevdası sınanıyor Bir önceki operasyonda bacağını kaybeden Süleyman'la nişanlısı Bahar'ın ilişkisi de büyük bir sınava tabi olacaktır. Ancak bu sınavı geçmek, Bahar için hiç de kolay olmayacaktır. İkilinin çekeceği sancılara, Süleyman'ın ailesi olmayı başarmış tim üyeleri derman olabilecek midir? Süleyman'a çare olmaya çalışan Pençe Timi'ni bir yandan da yeni ve zorlu görevler beklemektedir.

Pençe timi ölümle burun buruna geliyor.

Hastaneden kaçan Novak'ı takip eden Ali Yüzbaşı ve Pençe Timi oldukça zorlu bir görevin peşine düşecektir. Sacit Komutan'ın sınavından geçen Teğmen Aras da Pençe Timi'ne bu zorlu görevde eşlik edecek ve kilit bir görev üstelenecektir. Pençe Timi'ni hayati riske sürükleyen bu görev, kuşkusuz ki yeni sürprizlere sahne olacak ve adeta bir puzzle gibi parça parça tamamlanacaktır. Ancak timin yürekli askerleri bu uğurda ölümle burun buruna gelecektir. Bu yeni operasyon esnasında hiç beklenmedik şekilde tehlikenin göbeğinde kalacak olan Ali Yüzbaşı, ateş hattının en harlı noktasından tek başına çıkmayı başarabilecek midir?

AL SANCAK SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Pençe Timi Komutanı Yüzbaşı Ali Banazlı, evinin garajında operasyonda öldüğünü sandığı Nadia ile karşılaşmıştır. Nadia, Ali'nin şehit düşen arkadaşı Attila'nın katillerine ulaşmayı vaat ederek; bağlı olduğu ahtapotu yok etmek için Türk Devleti'ne çalışmayı teklif eder. Ali Yüzbaşı, Nadia'nın teklifini kabul edecek midir? Öte yandan Türkiye büyük bir terör tehdidiyle karşı karşıyadır. Mithat'ın başını çektiği ahtapot büyük ve kanlı bir eylemi gerçekleştirmenin arifesindedir. Kimyasal başlıklı füzeyle Türk Akımı Boru Hattı'nı imha ederek ülkede ve dünyada büyük bir kaos çıkarmayı planlamaktadırlar. Yüzbaşı Ali ve Pençe Timi, ada baskınında elde ettikleri belgelerle bu terör eyleminin bilgisine ulaşacak ve ahtapota engel olmak için harekete geçeceklerdir. Operasyonda ağır yaralanan Süleyman'ın akıbeti ne olacaktır? Yüzbaşı Ali ve Pençe Timi ahtapotun en önemli isimlerinden birini ele geçirmeyi başaracaktır. Bu kişi kim olacaktır? Tüm bunların yanı sıra devam etmekte olan füze tehdidini bertaraf etmek için Ali Yüzbaşı, Nadia'yla birlikte füzeyi aramak zorunda kalacaktır. Düştükleri tehlikelerden sıyrılabilecekler midir? Ali Yüzbaşı, Nadia'nın da desteğiyle füzeyi bulup adım adım yaklaşmakta olan faciayı önleyebilecek midir?