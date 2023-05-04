TRT 1'in beğenilen dizisi Al Sancak bugün yeni bölümüyle ekranlara geliyor. Diziyi canlı izlemek isteyenler internette, Al Sancak canlı izle! TRT 1 Al Sancak 13. bölüm canlı yayını nereden izlenir, canlı izleme link var mı? 4 Mayıs TRT 1 canlı izle! araştırması yapıyor. Peki, Al Sancak nasıl izlenir? TRT 1 canlı izleme sitesi var mı? Al Sancak hangi siteden izlenir? Al Sancak son bölümde neler oldu? İşte detaylar...

Al Sancak, Bozdağ Film imzalı, ilk bölümü 19 Ocak 2023 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Can Emre'nin üstlendiği, senaryosunu Atilla Engin, Mehmet Arı ve Selman Kılıçaslan'ın kaleme aldığı aksiyon, askeri ve dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Al Sancak canlı izle! TRT 1 Al Sancak 13. bölüm canlı yayını nereden izlenir, canlı izleme link var mı? 4 Mayıs TRT 1 canlı izle! Alsancak dizisi canlı yayın izle!

AL SANCAK CANLI YAYIN NEREDEN İZLENİR?

Al Sancak dizisini TRT 1'den izleyebileceğiniz gibi TRT1'in web sitesi üzerinden de canlı olarak seyredebilirsiniz.

AL SANCAK YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

"Nadia içi zor günler!" Sacit Paşa'nın kararı ile resmi muhbirlik süresi boyunca hapis hayatı yaşayan Nadia bu zaman zarfında Ali ile görüşemez. 44 günün sonunda özgürlüğüne kavuşan Nadia'yı yeni hayatında neler beklemektedir? 44 gün sonra karşılan Nadia ve Ali'yi neler beklemektedir? ''Pençe Timi, Emre'nin peşinde'' İstihbarat personeli Emre bir operasyon esnasında kaçırılıp örgüt tarafından esir edilmiştir. Emre'yi kurtarmak için Pençe Timi denizaşırı bir ülkeye operasyon düzenler. Büyük bir örgüt kampına baskın yapan Pençe Timi'ni hangi sürprizler beklemektedir? ''Nadia'nın yeni hayatı'' Hapisten çıkan Nadia soluğu Ali Yüzbaşı'nın evinde alır. Nadia'nın özgürlüğüne kavuştuğunu duyan Elizabeth kolyeyi ister. Nadia içinde büyük sırlar olan kolyeyi Elizabeth'e verecek midir? ''Düşmanlar ile Ali yüz yüze'' Kolyeyi ele geçirmek için Nadia ile buluşmaya giden Boran ve Elizabeth'in bütün hesapları Ali'nin zekice planı sayesinde sekteye uğrar. Ali'yi karşılarında gördüklerinde bu yüzleşmeye nasıl tepki vereceklerdir? Büyük bir risk alan Ali'nin bundan sonraki planı ne olacaktır?

AL SANCAK SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Köşeye sıkışan Pençe Timi, içinde bulundukları binanın vurulmasını talep ederken, Boran ise tutulduğu yerden kaçmayı başarır. Eylül Yüzbaşı atış yapmayı kabul edecek mi? "Kartal Dokuz. Bulunduğumuz binayı vurun!" Teröristlerin aniden binaya baskını sonucu köşeye sıkışan Pençe Timi ve Nadia bu orantısız saldırıya daha fazla karşı koyamaz ve tüm mühimmatları tükenir. Ali Yüzbaşı, son çare olarak F-16 ile bulundukları binanın vurulmasını talep eder. Bu istek karşısında çaresiz kalan Savaş Pilotu Eylül Yüzbaşı ne yapacaktır? Boran saldırıdan kurtuluyor mu? Saldırı sonucunda krizi fırsata çeviren Boran, tutulduğu yerden kaçar. Ancak dışarıda onu teröristler beklemektedir. Boran, onu tanımayan örgüt ile karşı karşıya kalır. Şimdi ne yapacaktır? "Biz esir olmayız!" Eylül Yüzbaşı binaya bomba atmanın uygun olmadığını dile getirse de, Cengiz Yüzbaşı, atış yapması için onu ikna eder. Çünkü Pençe Timi dışarı çıkarsa esir düşecektir. Oysaki Pençe Timi esir olacağına Şehadet şerbetini içmeye yeminlidir. Ali ve Nadia'dan duygusal vedalaşma Ali Yüzbaşı, Nadia'nın hala bir fırsatı olduğunu, teröristlerin onu öldürmeyeceğini dile getirse de Nadia gitmeyi kabul etmez. Ali Yüzbaşı ile beraber ölmek istediğini söyleyen Nadia ve Ali arasında duygusal bir vedalaşma yaşanır. Diğer taraftan Pençe Timi birbirleri arasında helallik ister. Pençe Timi, saldırıdan kurtulabilecek mi?