Al Sancak bugün var mı, yok mu, neden yok? 9 Şubat 2023 Bu akşam Al Sancak yok mu, ara mı verdi, yeni bölümü haftaya mı?

TRT 1'in sevilen dizisi Al Sancak bugün yayın akışında yer almadı. Bunun ardından vatandaşlar, Bu akşam Al Sancak dizisi var mı, yok mu, neden yok? 9 Şubat 2023 Al Sancak yayınlanmayacak mı, ara mı verdi, haftaya mı? Al Sancak neden yok? merak etti. Peki, Al Sancak dizisi bitti mi, final mi? Al Sancak dizisi ara mı verdi? Al Sancak dizisi bu hafta yok mu, haftaya mı olacak? İşte detaylar...

Al Sancak, Bozdağ Film imzalı, ilk bölümü 19 Ocak 2023 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Can Emre'nin üstlendiği, senaryosunu Atilla Engin, Mehmet Arı ve Selman Kılıçaslan'ın kaleme aldığı aksiyon, askeri ve dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Al Sancak yeni bölüm var mı, yok mu, neden yok? 9 Şubat 2023 Bu akşam Al Sancakyayınlanmayacak mı, ara mı verdi, haftaya mı? Al Sancak neden yok?

AL SANCAK DİZİSİ BU AKŞAM VAR MI, YOK MU, NEDEN YOK?

Bugün 9 Şubat 2023 Perşembe TRT 1 yayın akışında Al Sancakdizisi yer almadı. Dizi bugün ekranlara gelmeyecek. Bu hafta deprem dolayısıyla birçok kanalda dizi ekrana gelmeyecek. TRT 1'de deprem bölgesinden anlık gelişmeler aktarılıyor.

AL SANCAK YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Dizinin yeni bölümünün haftaya yayınlanması bekleniyor.

AL SANCAK SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Füze tehlikesi devam ediyor..

Ali Yüzbaşı ve Nadia bomba imha uzmanı Başçavuş Mustafa'nın desteğiyle kimyasal bombanın patlama tehlikesini bertaraf etmeyi başarmıştır. Ancak yine de Yüzbaşı Ali bu başarıdan Nadia'ya paye vermeye niyetli değildir. Öte yandan füze tehlikesi ise halen devam etmektedir ve bu büyük tehdidi ortadan kaldırmak için alınması gereken önemli kararlar, tamamlanması gereken riskli görevler vardır. Süleyman ve Bahar'ın sevdası sınanıyor Bir önceki operasyonda bacağını kaybeden Süleyman'la nişanlısı Bahar'ın ilişkisi de büyük bir sınava tabi olacaktır. Ancak bu sınavı geçmek, Bahar için hiç de kolay olmayacaktır. İkilinin çekeceği sancılara, Süleyman'ın ailesi olmayı başarmış tim üyeleri derman olabilecek midir? Süleyman'a çare olmaya çalışan Pençe Timi'ni bir yandan da yeni ve zorlu görevler beklemektedir.

Pençe timi ölümle burun buruna geliyor.

Hastaneden kaçan Novak'ı takip eden Ali Yüzbaşı ve Pençe Timi oldukça zorlu bir görevin peşine düşecektir. Sacit Komutan'ın sınavından geçen Teğmen Aras da Pençe Timi'ne bu zorlu görevde eşlik edecek ve kilit bir görev üstelenecektir. Pençe Timi'ni hayati riske sürükleyen bu görev, kuşkusuz ki yeni sürprizlere sahne olacak ve adeta bir puzzle gibi parça parça tamamlanacaktır. Ancak timin yürekli askerleri bu uğurda ölümle burun buruna gelecektir. Bu yeni operasyon esnasında hiç beklenmedik şekilde tehlikenin göbeğinde kalacak olan Ali Yüzbaşı, ateş hattının en harlı noktasından tek başına çıkmayı başarabilecek midir?