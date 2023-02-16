Geçtiğimiz hafta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler 10 ilde ağır hasara yol açtı. TRT 1 ekranlarında yayınlanan Al Sancak dizisinin yeni bölümü ne zaman yayınlanacak merak konusu oldu. Peki, Al Sancak bugün var mı, yok mu? Al Sancak bu akşam neden yok? Al Sancak ne zaman başlayacak? İşte detaylar...

Camdaki Kız ne zaman yayınlanacak? Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.7'lik depremin ardından Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Şanlıurfa, Adıyaman, Gaziantep, Malatya ve Hatay'da büyük yıkım yaşandı. TRT 1 ekranlarında yayınlanan Al Sancak dizisinin ne zaman yayınlanacağı araştırılıyor. TRT 1'in yayın akışında Al Sancak dizisini göremeyen kullanıcılar, Al Sancak yeni bölüm ne zaman? sorusunu araştırmakta. Peki, Al Sancak bugün var mı, yok mu? Al Sancak bu akşam neden yok? Al Sancak ne zaman başlayacak? Detaylar haberimizde...

AL SANCAK BUGÜN VAR MI?

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Al Sancak dizisi Kahramanmaraş merkezinde gelen deprem sebebiyle bu akşam yayınlanmayacaktır. TRT 1'de bugün Ana Haberin ardından TRT haber ortak yayın programı yayınlanacaktır.