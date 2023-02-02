Al Sancak dizisinde oynayan oyuncular kimlerdir merak ediliyor. Peki, Al Sancak dizisi Aslı kimdir, gerçek adı nedir? Al Sancak Aslı kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Gözde Türker kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne, hangi dizilerde rol aldı? İşte detaylar...

Al Sancak, Bozdağ Film imzalı, ilk bölümü 19 Ocak 2023 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Can Emre'nin üstlendiği, senaryosunu Atilla Engin, Mehmet Arı ve Selman Kılıçaslan'ın kaleme aldığı aksiyon, askeri ve dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Peki, Al Sancak Aslı kimdir, kim canlandırıyor? Al Sancak dizisi Aslı Yüzbaşı kimdir, kaç yaşında, nereli? Gözde Türker kimdir, hangi dizilerde rol aldı? Ayrıntılar sizlerle...

AL SANCAK DİZİSİ ASLI KİMDİR?

Al Sancak dizisinde Aslı Yüzbaşı karakterini Gözde Türker canlandırmaktadır. Gözde Türker dizide, "Aslı Yüzbaşı" karakterini canlandırıyor.

GÖZDE TÜRKER KİMDİR?

Gözde Türker, 17 Eylül 1993 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezunu olan oyuncu, Blacklist oyuncularından biridir.

Kariyerine 2013 yılında Muhteşem Yüzyıl Safiye Sultan rolü ile başlayan genç oyuncu burada 4.sezonda 17 bölümde yer aldı. Ardından 2016 yılında Ilker Kaleli, Burçin Terzioglu, Musa Uzunlar gibi isimlerin yer aldığı Poyraz Karayel dizisinde rol aldı. Burada Melis Sayguner karakterine hayat verdi.

2018 yılında Özcan Deniz, Aslı Enver, İpek Bilgin gibi isimlerin başrolünde olduğu dizide Ülfet karakterinin gençliğine hayat verdi.

Kardeşlerim dizisinde Harika karakterini canlandıran Gözde Türker şimdilerde Al Sancak dizisinde oynuyor.