Al Sancak dizisinde oynayan oyuncular kimlerdir merak ediliyor. Peki, Al Sancak dizisi Aras kimdir, gerçek adı nedir? Al Sancak Aras Güneri kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? İdris Nebi Taşkan kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne, hangi dizilerde rol aldı? İşte detaylar...

Al Sancak, Bozdağ Film imzalı, ilk bölümü 19 Ocak 2023 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Can Emre'nin üstlendiği, senaryosunu Atilla Engin, Mehmet Arı ve Selman Kılıçaslan'ın kaleme aldığı aksiyon, askeri ve dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Peki, Al Sancak Aras kimdir, kim canlandırıyor? Al Sancak dizisi Aras Güneri kimdir, kaç yaşında, nereli? İdris Nebi Taşkan kimdir, hangi dizilerde rol aldı? Ayrıntılar sizlerle...

AL SANCAK DİZİSİ ARAS KİMDİR?

Al Sancak dizisinde Deniz Piyade Teğmen Aras Güneri karakterini İdris Nebi Taşkan canlandırmaktadır. İdris Nebi Taşkan dizide, "Deniz Piyade Teğmen Aras Güneri" karakterini canlandırıyor.

İDRİS NEBİ TAŞKAN KİMDİR?

İdris Nebi Taşkan (d. 18 Ağustos 1997, İstanbul) Türk oyuncu ve basketbolcu.

İdris Nebi Taşkan 18 Ağustos 1997 tarihinde İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde doğdu. Oyunculuk kariyerine 2014 yılında Muhteşem Yüzyıl dizisinde oynayarak başladı. Daha sonra 2015-2016 yılları arasında Poyraz Karayel dizisinde oynadı. 2016 yılında Show TV'de yayımlanan Arkadaşlar İyidir dizisinde Eren karakterini canlandırdı. 2017-2018 yıllarında Star TV'de yayımlanan Fazilet Hanım ve Kızları dizisinde Yasin karakterini canlandırdı. 2019 yılında Özgür Dünya filminde oynadı. Daha sonra 2019-2020 yılları arasında yayımlanan Zalim İstanbul dizisinde Civan Yılmaz karakterini canlandırmıştır. 2022 yılında ise Gizli Saklı adlı dizide Tufan karakterini canlandırmıştır.

AL SANCAK OYUNCULARI KİMLER?

Uğur Güneş - Hakan

Gülsim Ali

İdris Nebi Taşkan

Ahmet Yenilmez

Gözde Türker

Ahmet Olgun Sünear

Emre Dinler

Eslem Akar - Sedef

Tezhan Tezcan

Çağlar Sayın

Fatih Gühan

Faruk Aran

Rıdvan Aybars Düzey

Murat İnce

Melih Özdoğan