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Al Sancak Ali kimdir, gerçek ismi ne? Al Sancak dizisi Yüzbaşı Ali Banazlı kimdir, kaç yaşında, nereli? Uğur Güneş kimdir, hangi dizilerde rol aldı?

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Al Sancak Ali kimdir, gerçek ismi ne? Al Sancak dizisi Yüzbaşı Ali Banazlı kimdir, kaç yaşında, nereli? Uğur Güneş kimdir, hangi dizilerde rol aldı?

Al Sancak dizisinde oynayan oyuncular kimlerdir merak ediliyor. Peki, Al Sancak dizisi Ali kimdir, gerçek adı nedir? Al Sancak yüzbaşı Ali kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Uğur Güneş kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne, hangi dizilerde rol aldı? İşte detaylar...

Al Sancak, Bozdağ Film imzalı, ilk bölümü 19 Ocak 2023 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Can Emre'nin üstlendiği, senaryosunu Atilla Engin, Mehmet Arı ve Selman Kılıçaslan'ın kaleme aldığı aksiyon, askeri ve dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Peki, Al Sancak Ali kimdir, gerçek ismi ne? Al Sancak dizisi Yüzbaşı Ali Banazlı kimdir, kaç yaşında, nereli? Uğur Güneş kimdir, hangi dizilerde rol aldı? Ayrıntılar sizlerle...

Al Sancak dizisinde Yüzbaşı Ali karakterini Uğur Güneş canlandırmaktadır. Uğur Güneş dizide, "Piyade Yüzbaşı Ali Banazlı" karakterini canlandırıyor.

Al Sancak Ali kimdir, gerçek ismi ne? Al Sancak dizisi Yüzbaşı Ali Banazlı kimdir, kaç yaşında, nereli? Uğur Güneş kimdir, hangi dizilerde rol aldı?

Uğur Güneş (d. 10 Kasım 1987, Ankara), Türk oyuncudur. 1987 yılında Ankara'da doğmuştur. İlk ve orta öğretimini Kütükçü Alibey ilköğretim okulunda tamamlamıştır. Ankara'da büyüyüp üniversite eğitimini de Ankara Üniversitesi'nde tamamlamıştır.

Al Sancak dizisi bir asker dizisidir.

"Birileri var… Yaşatmak için yaşayan, toprağı vatan eden birileri… Birileri var şehadet için düşmana meydan okuyan korkusuzca ileriye atılan birileri… Vatanı namusu bilen, biri giderse biri gelir diyen, azgın dalgaları dize getiren birileri var…

Bayrağa kanını veren, cennete evvelce giden nice gizli kahramanlar var… Ülkesinin geleceğini düşünen, yılmadan yıkılmadan gece gündüz savaşanlar var… Birileri var barışın güvercini, savaşınsa kartalı olan birileri var… Birileri var mazluma merhamet eden, bozuk dünya düzenine adalet getiren birileri var."

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