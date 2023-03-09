Al Sancak 7. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Al Sancak yeni bölümde neler olacak? Al Sancak dizisi son bölümde neler oldu?
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Ekranların sevilen dizisi Al Sancak bugün 6. bölüm ile TRT 1'de yayınlanıyor. Dizinin bitmesine yakın yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, fragman bugün yayınlanır mı araştırması yapılıyor. Peki, Al Sancak 7. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Al Sancak yeni bölümde neler olacak? Al Sancak dizisi son bölümde neler oldu? Al Sancak yeni bölüm fragmanı bugün çıkar mı? İşte detaylar...
Al Sancak, Bozdağ Film imzalı, ilk bölümü 19 Ocak 2023 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Can Emre'nin üstlendiği, senaryosunu Atilla Engin, Mehmet Arı ve Selman Kılıçaslan'ın kaleme aldığı aksiyon, askeri ve dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Peki, Al Sancak 7. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Al Sancak yeni bölümde neler olacak? Al Sancak dizisi son bölümde neler oldu?
Al Sancak dizisi her hafta Perşembe günü saat 20:00 'da TRT 1'de ekranlara geliyor.
Al Sancak bugün 6. bölüm ile ekranlara geliyor. Dizinin bitmesinin ardından 7. bölüm fragmanının yayınlanması bekleniyor. Fragman gelince detayları paylaşacağız.
Sacit Komutan'ın Nadia'ya olan güveni sarsılmış olsa da Ali her şeye rağmen Nadia'yı savunur. Öte yandan Mithat Sargon herkesin gündemindedir, Nadia ise Mithat'la yüzleşmek ister. Ali, Nadıa'yı savunuyor Ali, Kosova'dan yaralı dönen Nadia'yı ihtimamla iyileştirmeye çalışır. Diğer yandan da ondan Mithat Sargon ve Ahtapot yapılanmasıyla ilgili bilgi almak ister. Sacit Komutan'ın Nadia'ya olan güveni zedelenmiştir. ali her şeye rağmen canını tim için ortaya koyan nadia'yı savunur. Nadia ve Mithat yüzleşecek mi? Tuzağa düşüp açığa çıkan Nadia ise yeni bir hamlede bulunarak kartları açık oynamaya karar verir. Mithat'ı yüzleşmeye davet eder. Mithat Sargon herkesin odağında! Herkesin gündeminde ve odağında tek bir isim vardır. Mithat Sargon... Ali, Atilla'nın şehit düştüğü operasyonu ayrıntılarıyla hatırlamaya çalışır. Zihninde katilin bulanık silueti, kalbinde Atilla'nın hatırası vardır. Sedef ise savcının Mithat'ı salıvermek için dayandığı hukuki boşluğu tespit eder ve kararlılıkla üzerine gider. Savcı, ahtapot tarafından köşeye sıkıştırılmış durumdadır. Ahtapotun hedefinde binlerce masum var! Pençe Timi bu saldırının önüne geçebilecek mi? Ahtapot, dağılan itibarını toparlamak için Mithat'ın kumandasında büyük bir eyleme hazırlanmaktadır. Plan adım adım uygulamaya koyulurken saatler Cuma namazı vaktine kurulur. Pençe Timi, binlerce masumun ölümüyle sonuçlanacak saldırıyı bertaraf etmek için yola çıkar.
Nadia; Ali'nin vicdanını sızlatmayı başarırken, Bahar ise Süleyman'ı ikna etmeye çalışmaktadır. Öte yandan Mithat, Nadia'nın yaşadığını öğrenir. Nadia, Ali'nin vicdanını sızlatıyor Nadia'nın ailesinin içine girmesine sinirlenen Ali onunla tartışmış ve hiç beklemediği bir cevap almıştır. Ali'ye değer verdiğini, onu önemsediğini söyleyen Nadia çekip giderken söyledikleriyle de Ali'nin vicdanını sızlatmayı da başarmıştır. Ali Nadia'nın gitmesini göze alacak mıdır? Süleyman ve Bahar arasında neler yaşanacak Diğer yanda büyük bir sınav veren Süleyman'la Bahar'ın ilişkisi de yeni bir aşamaya gelecektir. Bahar'ın çabaları Süleyman'ı ikna etmeye yetecek midir? Pençe Timi, bu olay karşısında ne yapacaktır? Berna, Ali'nin gizli dünyasını keşfediyor Tüm bunlar olurken Berna da Ali'nin evine ziyarete gidecektir. Ali'nin evde olmamasını fırsat bilen Berna merakına yenilip etrafı kolaçan ederken, Ali'nin garajındaki gizli dünyaya tanıklık edecektir. Berna'nın öğrendikleri, Ali'nin başına iş açacak mıdır? Tim ve Nadia tuzağa düşüyor! Diğer yandan Ali'nin hala ona güvenmediğini anlayan Nadia, füze tehdidini ortadan kaldırmak için Travor'la işbirliği yaparak bireysel operasyona gider. Aslı'nın istihbaratı sayesinde Travor'un yerini öğrenen Pençe Timi de aynı yere operasyon düzenlemektedir. Operasyon alanına giden Ali, Travor'la Nadia'yı yan yana görünce şaşkınlığını gizleyemez. Ali ve Nadia'nın kavgasına şahit olan Selim ise artık Ali'yle yüzleşir.
Uğur Güneş : Piyade Yüzbaşı Ali Banazlı
Gülsim Ali : Nadia Ivanov
İdris Nebi Taşkan : Deniz Piyade Teğmen Aras Güneri
Ahmet Yenilmez : Çelebi
Gözde Türker : Aslı Yüzbaşı
Ahmet Olgun Sünear : Piyade Uzman Çavuş Selçuk Türker
Emre Dinler : Piyade Yüzbaşı Cengiz Uslu
Eslem Akar : Sedef Banazlı
Tezhan Tezcan : Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş İsmail Koca
Çağlar Sayın : Piyade Astsubay Üstçavuş Hüseyin Kümüş
Fatih Gühan : Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Süleyman Özer
Ömer Faruk Aran : Piyade Astsubay Üstçavuş Bora Cansız
Rıdvan Aybars Düzey : Deniz Piyade Yüzbaşı Selim Atakan
Murat İnce : Piyade Astsubay Başçavuş Mustafa İnal
Melih Özdoğan : Piyade Uzman Çavuş Sabri Kandemir
Sibel Aytan : Bahar
Cem Kurtoğlu : General Sacit Korkmaz
Osman Soykut : Mithat
Abidin Yerebakan : Vedat
Tevfik Erman Kutlu : Novak
Zeynep Koltuk : Amy