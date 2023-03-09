Al Sancak, Bozdağ Film imzalı, ilk bölümü 19 Ocak 2023 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Can Emre'nin üstlendiği, senaryosunu Atilla Engin, Mehmet Arı ve Selman Kılıçaslan'ın kaleme aldığı aksiyon, askeri ve dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Peki, Al Sancak 7. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Al Sancak yeni bölümde neler olacak? Al Sancak dizisi son bölümde neler oldu?

AL SANCAK NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Al Sancak dizisi her hafta Perşembe günü saat 20:00 'da TRT 1'de ekranlara geliyor.

AL SANCAK 7. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Al Sancak bugün 6. bölüm ile ekranlara geliyor. Dizinin bitmesinin ardından 7. bölüm fragmanının yayınlanması bekleniyor. Fragman gelince detayları paylaşacağız.

AL SANCAK YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Sacit Komutan'ın Nadia'ya olan güveni sarsılmış olsa da Ali her şeye rağmen Nadia'yı savunur. Öte yandan Mithat Sargon herkesin gündemindedir, Nadia ise Mithat'la yüzleşmek ister. Ali, Nadıa'yı savunuyor Ali, Kosova'dan yaralı dönen Nadia'yı ihtimamla iyileştirmeye çalışır. Diğer yandan da ondan Mithat Sargon ve Ahtapot yapılanmasıyla ilgili bilgi almak ister. Sacit Komutan'ın Nadia'ya olan güveni zedelenmiştir. ali her şeye rağmen canını tim için ortaya koyan nadia'yı savunur. Nadia ve Mithat yüzleşecek mi? Tuzağa düşüp açığa çıkan Nadia ise yeni bir hamlede bulunarak kartları açık oynamaya karar verir. Mithat'ı yüzleşmeye davet eder. Mithat Sargon herkesin odağında! Herkesin gündeminde ve odağında tek bir isim vardır. Mithat Sargon... Ali, Atilla'nın şehit düştüğü operasyonu ayrıntılarıyla hatırlamaya çalışır. Zihninde katilin bulanık silueti, kalbinde Atilla'nın hatırası vardır. Sedef ise savcının Mithat'ı salıvermek için dayandığı hukuki boşluğu tespit eder ve kararlılıkla üzerine gider. Savcı, ahtapot tarafından köşeye sıkıştırılmış durumdadır. Ahtapotun hedefinde binlerce masum var! Pençe Timi bu saldırının önüne geçebilecek mi? Ahtapot, dağılan itibarını toparlamak için Mithat'ın kumandasında büyük bir eyleme hazırlanmaktadır. Plan adım adım uygulamaya koyulurken saatler Cuma namazı vaktine kurulur. Pençe Timi, binlerce masumun ölümüyle sonuçlanacak saldırıyı bertaraf etmek için yola çıkar.

AL SANCAK SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Nadia; Ali'nin vicdanını sızlatmayı başarırken, Bahar ise Süleyman'ı ikna etmeye çalışmaktadır. Öte yandan Mithat, Nadia'nın yaşadığını öğrenir. Nadia, Ali'nin vicdanını sızlatıyor Nadia'nın ailesinin içine girmesine sinirlenen Ali onunla tartışmış ve hiç beklemediği bir cevap almıştır. Ali'ye değer verdiğini, onu önemsediğini söyleyen Nadia çekip giderken söyledikleriyle de Ali'nin vicdanını sızlatmayı da başarmıştır. Ali Nadia'nın gitmesini göze alacak mıdır? Süleyman ve Bahar arasında neler yaşanacak Diğer yanda büyük bir sınav veren Süleyman'la Bahar'ın ilişkisi de yeni bir aşamaya gelecektir. Bahar'ın çabaları Süleyman'ı ikna etmeye yetecek midir? Pençe Timi, bu olay karşısında ne yapacaktır? Berna, Ali'nin gizli dünyasını keşfediyor Tüm bunlar olurken Berna da Ali'nin evine ziyarete gidecektir. Ali'nin evde olmamasını fırsat bilen Berna merakına yenilip etrafı kolaçan ederken, Ali'nin garajındaki gizli dünyaya tanıklık edecektir. Berna'nın öğrendikleri, Ali'nin başına iş açacak mıdır? Tim ve Nadia tuzağa düşüyor! Diğer yandan Ali'nin hala ona güvenmediğini anlayan Nadia, füze tehdidini ortadan kaldırmak için Travor'la işbirliği yaparak bireysel operasyona gider. Aslı'nın istihbaratı sayesinde Travor'un yerini öğrenen Pençe Timi de aynı yere operasyon düzenlemektedir. Operasyon alanına giden Ali, Travor'la Nadia'yı yan yana görünce şaşkınlığını gizleyemez. Ali ve Nadia'nın kavgasına şahit olan Selim ise artık Ali'yle yüzleşir.

AL SANCAK OYUNCULARI KİMLER?

Uğur Güneş : Piyade Yüzbaşı Ali Banazlı

Gülsim Ali : Nadia Ivanov

İdris Nebi Taşkan : Deniz Piyade Teğmen Aras Güneri

Ahmet Yenilmez : Çelebi

Gözde Türker : Aslı Yüzbaşı

Ahmet Olgun Sünear : Piyade Uzman Çavuş Selçuk Türker

Emre Dinler : Piyade Yüzbaşı Cengiz Uslu

Eslem Akar : Sedef Banazlı

Tezhan Tezcan : Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş İsmail Koca

Çağlar Sayın : Piyade Astsubay Üstçavuş Hüseyin Kümüş

Fatih Gühan : Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Süleyman Özer

Ömer Faruk Aran : Piyade Astsubay Üstçavuş Bora Cansız

Rıdvan Aybars Düzey : Deniz Piyade Yüzbaşı Selim Atakan

Murat İnce : Piyade Astsubay Başçavuş Mustafa İnal

Melih Özdoğan : Piyade Uzman Çavuş Sabri Kandemir

Sibel Aytan : Bahar

Cem Kurtoğlu : General Sacit Korkmaz

Osman Soykut : Mithat

Abidin Yerebakan : Vedat

Tevfik Erman Kutlu : Novak

Zeynep Koltuk : Amy