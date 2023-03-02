Ekranların sevilen dizisi Al Sancak bugün 5. bölüm ile TRT 1'de yayınlanıyor. Dizinin bitmesine yakın yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, fragman bugün yayınlanır mı araştırması yapılıyor. Peki, Al Sancak 6. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Al Sancak yeni bölümde neler olacak? Al Sancak dizisi son bölümde neler oldu? Al Sancak yeni bölüm fragmanı bugün çıkar mı? İşte detaylar...

Al Sancak, Bozdağ Film imzalı, ilk bölümü 19 Ocak 2023 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Can Emre'nin üstlendiği, senaryosunu Atilla Engin, Mehmet Arı ve Selman Kılıçaslan'ın kaleme aldığı aksiyon, askeri ve dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Peki, Al Sancak 6. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Al Sancak yeni bölümde neler olacak? Al Sancak dizisi son bölümde neler oldu?

AL SANCAK NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Al Sancak dizisi her hafta Perşembe günü saat 20:00 'da TRT 1'de ekranlara geliyor.

AL SANCAK 6. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Al Sancak bugün 5. bölüm ile ekranlara geliyor. Dizinin bitmesinin ardından 6. bölüm fragmanının yayınlanması bekleniyor. Fragman gelince detayları paylaşacağız.

AL SANCAK YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Nadia; Ali'nin vicdanını sızlatmayı başarırken, Bahar ise Süleyman'ı ikna etmeye çalışmaktadır. Öte yandan Mithat, Nadia'nın yaşadığını öğrenir. Nadia, Ali'nin vicdanını sızlatıyor Nadia'nın ailesinin içine girmesine sinirlenen Ali onunla tartışmış ve hiç beklemediği bir cevap almıştır. Ali'ye değer verdiğini, onu önemsediğini söyleyen Nadia çekip giderken söyledikleriyle de Ali'nin vicdanını sızlatmayı da başarmıştır. Ali Nadia'nın gitmesini göze alacak mıdır? Süleyman ve Bahar arasında neler yaşanacak Diğer yanda büyük bir sınav veren Süleyman'la Bahar'ın ilişkisi de yeni bir aşamaya gelecektir. Bahar'ın çabaları Süleyman'ı ikna etmeye yetecek midir? Pençe Timi, bu olay karşısında ne yapacaktır? Berna, Ali'nin gizli dünyasını keşfediyor Tüm bunlar olurken Berna da Ali'nin evine ziyarete gidecektir. Ali'nin evde olmamasını fırsat bilen Berna merakına yenilip etrafı kolaçan ederken, Ali'nin garajındaki gizli dünyaya tanıklık edecektir. Berna'nın öğrendikleri, Ali'nin başına iş açacak mıdır? Tim ve Nadia tuzağa düşüyor! Diğer yandan Ali'nin hala ona güvenmediğini anlayan Nadia, füze tehdidini ortadan kaldırmak için Travor'la işbirliği yaparak bireysel operasyona gider. Aslı'nın istihbaratı sayesinde Travor'un yerini öğrenen Pençe Timi de aynı yere operasyon düzenlemektedir. Operasyon alanına giden Ali, Travor'la Nadia'yı yan yana görünce şaşkınlığını gizleyemez. Ali ve Nadia'nın kavgasına şahit olan Selim ise artık Ali'yle yüzleşir.

AL SANCAK SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ali Yüzbaşı düşman bölgesinde tek başına kalırken, Nadia ise Ali'nin ailesiyle tanışıyor.

Ali Yüzbaşı içinde bulunduğu cendereden nasıl kurtulacak?

Paraşütü açılmayan Ali Yüzbaşı düşman bölgesinde yalnız başına kalmıştır. İçine düştüğü bilinmez durumdan nasıl kurtulacaktır?

Pençe Timi, Ali Yüzbaşı'ya yardıma gidebilecek midir? Füze rampasına operasyon gerçekleştiren Pençe Timi'ni Novak'ın hangarında bekleyen sürpriz tehlike nedir? Nadia, Pençe Timi'ne yardım mı edecek?

Türk Akımı'na füze saldırısını planlayan Mithat'ın sahadaki piyonu Novak, sığındığı hangardan füze rampasını çıkarmak için harekete geçecektir. Onu durdurup bu tehlikeli harekâtı engellemek isteyen Yüzbaşı Ali'yi ve Pençe Timi'ni burada bekleyen sürpriz tehlike ne olacaktır? Nadia düşecekleri durumdan kurtulmaları için onlara nasıl yardım edecektir? Nadia, ailenin içine giriyor Nadia'nın, Ali'nin kardeşi Sedef'le yakınlaşması Ali'yi rahatsız etmektedir. Bir de bu durumun üzerine kardeşi Savcı Sedef'in de Mithat Sargon'un davasına bakacak olması işleri daha da karmaşık bir hale getirecektir. Nadia'nın büyük bir sürpriz ile Muazzez'in evine akşam yemeğine gelmesi ise işleri daha da karışık hale sokacaktır.

Bu durum Ali'yi nasıl etkileyecektir? Düşman cephesi hamlelerini yapıyor Mithat, Nadia'yı tuzağa düşürmek için gözden çıkardığı Travor'u nasıl kullanacaktır?

Füzenin yerini öğrenmek için büyük bir mücadeleye giren Ali ile Nadia'yı yol ayrımına götüren sebep ne olacaktır.

AL SANCAK OYUNCULARI KİMLER?

Uğur Güneş : Piyade Yüzbaşı Ali Banazlı

Gülsim Ali : Nadia Ivanov

İdris Nebi Taşkan : Deniz Piyade Teğmen Aras Güneri

Ahmet Yenilmez : Çelebi

Gözde Türker : Aslı Yüzbaşı

Ahmet Olgun Sünear : Piyade Uzman Çavuş Selçuk Türker

Emre Dinler : Piyade Yüzbaşı Cengiz Uslu

Eslem Akar : Sedef Banazlı

Tezhan Tezcan : Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş İsmail Koca

Çağlar Sayın : Piyade Astsubay Üstçavuş Hüseyin Kümüş

Fatih Gühan : Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Süleyman Özer

Ömer Faruk Aran : Piyade Astsubay Üstçavuş Bora Cansız

Rıdvan Aybars Düzey : Deniz Piyade Yüzbaşı Selim Atakan

Murat İnce : Piyade Astsubay Başçavuş Mustafa İnal

Melih Özdoğan : Piyade Uzman Çavuş Sabri Kandemir

Sibel Aytan : Bahar

Cem Kurtoğlu : General Sacit Korkmaz

Osman Soykut : Mithat

Abidin Yerebakan : Vedat

Tevfik Erman Kutlu : Novak

Zeynep Koltuk : Amy