Ekranların sevilen dizisi Al Sancak bugün 3. bölüm ile TRT 1'de yayınlanıyor. Dizinin bitmesine yakın yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, fragman bugün yayınlanır mı araştırması yapılıyor. Peki, Al Sancak 4. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Al Sancak yeni bölümde neler olacak? Al Sancak dizisi son bölümde neler oldu? Al Sancak yeni bölüm fragmanı bugün çıkar mı? İşte detaylar...

Al Sancak, Bozdağ Film imzalı, ilk bölümü 19 Ocak 2023 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Can Emre'nin üstlendiği, senaryosunu Atilla Engin, Mehmet Arı ve Selman Kılıçaslan'ın kaleme aldığı aksiyon, askeri ve dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Peki, Al Sancak 4. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Al Sancak yeni bölümde neler olacak? Al Sancak dizisi son bölümde neler oldu?

AL SANCAK NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Al Sancak dizisi her hafta Perşembe günü saat 20:00 'da TRT 1'de ekranlara geliyor.

AL SANCAK 4. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Al Sancak bugün 3. bölüm ile ekranlara geliyor. Dizinin bitmesinin ardından 4. bölüm fragmanının yayınlanması bekleniyor. Fragman gelince detayları paylaşacağız.

AL SANCAK YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Füze tehlikesi devam ediyor..

Ali Yüzbaşı ve Nadia bomba imha uzmanı Başçavuş Mustafa'nın desteğiyle kimyasal bombanın patlama tehlikesini bertaraf etmeyi başarmıştır. Ancak yine de Yüzbaşı Ali bu başarıdan Nadia'ya paye vermeye niyetli değildir. Öte yandan füze tehlikesi ise halen devam etmektedir ve bu büyük tehdidi ortadan kaldırmak için alınması gereken önemli kararlar, tamamlanması gereken riskli görevler vardır. Süleyman ve Bahar'ın sevdası sınanıyor Bir önceki operasyonda bacağını kaybeden Süleyman'la nişanlısı Bahar'ın ilişkisi de büyük bir sınava tabi olacaktır. Ancak bu sınavı geçmek, Bahar için hiç de kolay olmayacaktır. İkilinin çekeceği sancılara, Süleyman'ın ailesi olmayı başarmış tim üyeleri derman olabilecek midir? Süleyman'a çare olmaya çalışan Pençe Timi'ni bir yandan da yeni ve zorlu görevler beklemektedir.

Pençe timi ölümle burun buruna geliyor.

Hastaneden kaçan Novak'ı takip eden Ali Yüzbaşı ve Pençe Timi oldukça zorlu bir görevin peşine düşecektir. Sacit Komutan'ın sınavından geçen Teğmen Aras da Pençe Timi'ne bu zorlu görevde eşlik edecek ve kilit bir görev üstelenecektir. Pençe Timi'ni hayati riske sürükleyen bu görev, kuşkusuz ki yeni sürprizlere sahne olacak ve adeta bir puzzle gibi parça parça tamamlanacaktır. Ancak timin yürekli askerleri bu uğurda ölümle burun buruna gelecektir. Bu yeni operasyon esnasında hiç beklenmedik şekilde tehlikenin göbeğinde kalacak olan Ali Yüzbaşı, ateş hattının en harlı noktasından tek başına çıkmayı başarabilecek midir?

AL SANCAK SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Pençe Timi Komutanı Yüzbaşı Ali Banazlı, evinin garajında operasyonda öldüğünü sandığı Nadia ile karşılaşmıştır. Nadia, Ali'nin şehit düşen arkadaşı Attila'nın katillerine ulaşmayı vaat ederek; bağlı olduğu ahtapotu yok etmek için Türk Devleti'ne çalışmayı teklif eder. Ali Yüzbaşı, Nadia'nın teklifini kabul edecek midir? Öte yandan Türkiye büyük bir terör tehdidiyle karşı karşıyadır. Mithat'ın başını çektiği ahtapot büyük ve kanlı bir eylemi gerçekleştirmenin arifesindedir. Kimyasal başlıklı füzeyle Türk Akımı Boru Hattı'nı imha ederek ülkede ve dünyada büyük bir kaos çıkarmayı planlamaktadırlar. Yüzbaşı Ali ve Pençe Timi, ada baskınında elde ettikleri belgelerle bu terör eyleminin bilgisine ulaşacak ve ahtapota engel olmak için harekete geçeceklerdir. Operasyonda ağır yaralanan Süleyman'ın akıbeti ne olacaktır? Yüzbaşı Ali ve Pençe Timi ahtapotun en önemli isimlerinden birini ele geçirmeyi başaracaktır. Bu kişi kim olacaktır? Tüm bunların yanı sıra devam etmekte olan füze tehdidini bertaraf etmek için Ali Yüzbaşı, Nadia'yla birlikte füzeyi aramak zorunda kalacaktır. Düştükleri tehlikelerden sıyrılabilecekler midir? Ali Yüzbaşı, Nadia'nın da desteğiyle füzeyi bulup adım adım yaklaşmakta olan faciayı önleyebilecek midir?

AL SANCAK OYUNCULARI KİMLER?

Uğur Güneş : Piyade Yüzbaşı Ali Banazlı

Gülsim Ali : Nadia Ivanov

İdris Nebi Taşkan : Deniz Piyade Teğmen Aras Güneri

Ahmet Yenilmez : Çelebi

Gözde Türker : Aslı Yüzbaşı

Ahmet Olgun Sünear : Piyade Uzman Çavuş Selçuk Türker

Emre Dinler : Piyade Yüzbaşı Cengiz Uslu

Eslem Akar : Sedef Banazlı

Tezhan Tezcan : Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş İsmail Koca

Çağlar Sayın : Piyade Astsubay Üstçavuş Hüseyin Kümüş

Fatih Gühan : Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Süleyman Özer

Ömer Faruk Aran : Piyade Astsubay Üstçavuş Bora Cansız

Rıdvan Aybars Düzey : Deniz Piyade Yüzbaşı Selim Atakan

Murat İnce : Piyade Astsubay Başçavuş Mustafa İnal

Melih Özdoğan : Piyade Uzman Çavuş Sabri Kandemir

Sibel Aytan : Bahar

Cem Kurtoğlu : General Sacit Korkmaz

Osman Soykut : Mithat

Abidin Yerebakan : Vedat

Tevfik Erman Kutlu : Novak

Zeynep Koltuk : Amy