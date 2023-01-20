TRT 1 ekranlarında yayınlanmakta olan yeni dizi Al Sancak 2. bölüm fragmanı izle araştırması, Al Sancak yeni bölüm fragmanını merak eden izleyiciler tarafından sık sık araştırılmakta. Dizi, birçok izleyici tarafından yoğun ilgi görüyor. İşte Al Sancak 2. bölüm fragmanı İZLE! Al Sancak yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Al Sancak 2. bölüm fragmanı izle araması, dizinin izleyicileri tarafından yeni bölümde neler olacağı merak ediliyor ve araştırılıyor. Henüz izleyicisi ile yeni buluşmuş olan dizi, izleyenlerin beğenisini kazanmayı başardı. İşte Al Sancak 2. bölüm fragmanı İZLE! Al Sancak yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Detaylar haberimizde...

AL SANCAK 2. BÖLÜM FRAGMANI İZLE

Al Sancak 2. Bölümü ile birlikte 26 Ocak Perşembe günü saat 20.00'de TRT 1 ekranlarında izleyicileri ile buluşacak.

AL SANCAK OYUNCULARI KİMLER?

Uğur Güneş

Gülsüm Ali İlhan

Esra Bilgiç

İdris Nebi Taşkan

Ahmet Yenilmez

Emre Dinler