Al Sancak 16.bölüm fragmanı İZLE! Al Sancak yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Al Sancak son bölümde ne oldu?

Başrollerinde Uğur Güneş ve Gülsim Ali'nin yer aldığı Al Sancak dizisi TRT 1 ekranlarında seyircisiyle buluşuyor. Konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Al Sancak'ın yeni bölüm fragmanı merak uyandırdı. Al Sancak dizisi fragman İZLE! izleyiciler tarafından aratılan konular arasında yer alıyor. Al Sancak dizisinin 16. bölümü merak konusu oldu. İşte, Al Sancak yeni bölüm fragmanı izleme linki!

AL SANCAK OYUNCULARI KİMLER?

Uğur Güneş

Gülsüm Ali İlhan

Esra Bilgiç

İdris Nebi Taşkan

Ahmet Yenilmez

Emre Dinler

AL SANCAK KONUSU NE?

Al Sancak dizisi bir asker dizisidir. "Birileri var… Yaşatmak için yaşayan, toprağı vatan eden birileri… Birileri var şehadet için düşmana meydan okuyan korkusuzca ileriye atılan birileri… Vatanı namusu bilen, biri giderse biri gelir diyen, azgın dalgaları dize getiren birileri var… Bayrağa kanını veren, cennete evvelce giden nice gizli kahramanlar var… Ülkesinin geleceğini düşünen, yılmadan yıkılmadan gece gündüz savaşanlar var… Birileri var barışın güvercini, savaşınsa kartalı olan birileri var… Birileri var mazluma merhamet eden, bozuk dünya düzenine adalet getiren birileri var."

AL SANCAK DİZİSİ 16. BÖLÜM FRAGMAN!

Al Sancak yeni bölüm fragmanı araştırılan konular arasında yer alıyor. Al Sancak dizisinin 16.bölüm fragmanı henüz yayınlanmamıştır. Dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlandığında haberimizin içerisinde yer alacaktır.