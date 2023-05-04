Ekranların sevilen dizisi Al Sancak bugün 13. bölüm ile TRT 1'de yayınlanıyor. Dizinin bitmesine yakın yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, fragman bugün yayınlanır mı araştırması yapılıyor. Peki, Al Sancak 14. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Al Sancak yeni bölümde neler olacak? Al Sancak dizisi son bölümde neler oldu? Al Sancak yeni bölüm fragmanı bugün çıkar mı? İşte detaylar...

Al Sancak, Bozdağ Film imzalı, ilk bölümü 19 Ocak 2023 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Can Emre'nin üstlendiği, senaryosunu Atilla Engin, Mehmet Arı ve Selman Kılıçaslan'ın kaleme aldığı aksiyon, askeri ve dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Peki, Al Sancak 14. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Al Sancak yeni bölümde neler olacak? Al Sancak dizisi son bölümde neler oldu?

AL SANCAK NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Al Sancak dizisi her hafta Perşembe günü saat 20:00 'da TRT 1'de ekranlara geliyor.

AL SANCAK 14. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Al Sancak bugün 13. bölüm ile ekranlara geliyor. Dizinin bitmesinin ardından 14. bölüm fragmanının yayınlanması bekleniyor. Fragman gelince detayları paylaşacağız.

AL SANCAK SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Köşeye sıkışan Pençe Timi, içinde bulundukları binanın vurulmasını talep ederken, Boran ise tutulduğu yerden kaçmayı başarır. Eylül Yüzbaşı atış yapmayı kabul edecek mi? "Kartal Dokuz. Bulunduğumuz binayı vurun!" Teröristlerin aniden binaya baskını sonucu köşeye sıkışan Pençe Timi ve Nadia bu orantısız saldırıya daha fazla karşı koyamaz ve tüm mühimmatları tükenir. Ali Yüzbaşı, son çare olarak F-16 ile bulundukları binanın vurulmasını talep eder. Bu istek karşısında çaresiz kalan Savaş Pilotu Eylül Yüzbaşı ne yapacaktır? Boran saldırıdan kurtuluyor mu? Saldırı sonucunda krizi fırsata çeviren Boran, tutulduğu yerden kaçar. Ancak dışarıda onu teröristler beklemektedir. Boran, onu tanımayan örgüt ile karşı karşıya kalır. Şimdi ne yapacaktır? "Biz esir olmayız!" Eylül Yüzbaşı binaya bomba atmanın uygun olmadığını dile getirse de, Cengiz Yüzbaşı, atış yapması için onu ikna eder. Çünkü Pençe Timi dışarı çıkarsa esir düşecektir. Oysaki Pençe Timi esir olacağına Şehadet şerbetini içmeye yeminlidir. Ali ve Nadia'dan duygusal vedalaşma Ali Yüzbaşı, Nadia'nın hala bir fırsatı olduğunu, teröristlerin onu öldürmeyeceğini dile getirse de Nadia gitmeyi kabul etmez. Ali Yüzbaşı ile beraber ölmek istediğini söyleyen Nadia ve Ali arasında duygusal bir vedalaşma yaşanır. Diğer taraftan Pençe Timi birbirleri arasında helallik ister. Pençe Timi, saldırıdan kurtulabilecek mi?

AL SANCAK OYUNCULARI KİMLER?

Uğur Güneş : Piyade Yüzbaşı Ali Banazlı

Gülsim Ali : Nadia Ivanov

İdris Nebi Taşkan : Deniz Piyade Teğmen Aras Güneri

Ahmet Yenilmez : Çelebi

Gözde Türker : Aslı Yüzbaşı

Ahmet Olgun Sünear : Piyade Uzman Çavuş Selçuk Türker

Emre Dinler : Piyade Yüzbaşı Cengiz Uslu

Eslem Akar : Sedef Banazlı

Tezhan Tezcan : Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş İsmail Koca

Çağlar Sayın : Piyade Astsubay Üstçavuş Hüseyin Kümüş

Fatih Gühan : Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Süleyman Özer

Ömer Faruk Aran : Piyade Astsubay Üstçavuş Bora Cansız

Rıdvan Aybars Düzey : Deniz Piyade Yüzbaşı Selim Atakan

Murat İnce : Piyade Astsubay Başçavuş Mustafa İnal

Melih Özdoğan : Piyade Uzman Çavuş Sabri Kandemir

Sibel Aytan : Bahar

Cem Kurtoğlu : General Sacit Korkmaz

Osman Soykut : Mithat

Abidin Yerebakan : Vedat

Tevfik Erman Kutlu : Novak

Zeynep Koltuk : Amy