Al Sancak 12. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Al Sancak yeni bölümde neler olacak? Al Sancak dizisi son bölümde neler oldu?
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Ekranların sevilen dizisi Al Sancak bugün 11. bölüm ile TRT 1'de yayınlanıyor. Dizinin bitmesine yakın yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, fragman bugün yayınlanır mı araştırması yapılıyor. Peki, Al Sancak 12. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Al Sancak yeni bölümde neler olacak? Al Sancak dizisi son bölümde neler oldu? Al Sancak yeni bölüm fragmanı bugün çıkar mı? İşte detaylar...
Al Sancak, Bozdağ Film imzalı, ilk bölümü 19 Ocak 2023 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Can Emre'nin üstlendiği, senaryosunu Atilla Engin, Mehmet Arı ve Selman Kılıçaslan'ın kaleme aldığı aksiyon, askeri ve dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Peki, Al Sancak 12. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Al Sancak yeni bölümde neler olacak? Al Sancak dizisi son bölümde neler oldu?
Al Sancak dizisi her hafta Perşembe günü saat 20:00 'da TRT 1'de ekranlara geliyor.
Al Sancak bugün 11. bölüm ile ekranlara geliyor. Dizinin bitmesinin ardından 12. bölüm fragmanının yayınlanması bekleniyor. Fragman gelince detayları paylaşacağız.
Dizinin 12. bölüm fragmanı yayınlandı.
Pençe Timi ve Ahtapot yeni bir çatışmaya girerken, Nadia ise büyük bir yol ayrımında karar vermek zorundadır. Boran'ın yepyeni oyunu! Pençe Timi, Lilith'in son anda gelip kurtardığı Boran'ı sağ olarak ele geçirmek için yeni bir plan yaparken Boran da boş durmaz ve çok tehlikeli bir oyun kurmaya başlar. Ali, kardeşi Sedef'le yüzleşiyor Tüm bunlar olurken Sedef ise Ahtapot'un esiri olduğu dönemde duydukları hakkında abisiyle yüzleşir. Bu yüzleşme iki kardeşin ilişkisini nasıl etkileyecektir? Pençe Timi ve Ahtapot'un amansız hesaplaşması! Pençe Timi ve Ahtapot bir kez daha akıl oyunları ve bilek gücüyle çevrili bir çatışmanın içine girer. Bu çatışma, Ali ile Boran'ı yeniden karşı karşıya getirir ve ikilinin amansız hesaplaşması Nadia'nın da dahil olmasıyla bambaşka bir boyuta taşınarak devam eder. Nadia'nın kararı ne olacak? Hayatını alt üst edecek bilgiler edinen Nadia'nın önünde iki büyük yol ayrımı belirir. Gideceği yolu seçmek Nadia için oldukça zor olacaktır. Çünkü her iki koşulda da çok ağır bedeller ödemek ve hayatının gerçekliklerini baştan sona değiştirmek zorunda kalacaktır. Pençe Timi ve Nadia yeniden bir araya mı geliyor? Tüm bu olanlardan sonra Pençe Timi, Nadia ile beklenmedik koşullarda bir araya gelecektir. Peki bu karşılaşma nelere sebep olacaktır?
Uğur Güneş : Piyade Yüzbaşı Ali Banazlı
Gülsim Ali : Nadia Ivanov
İdris Nebi Taşkan : Deniz Piyade Teğmen Aras Güneri
Ahmet Yenilmez : Çelebi
Gözde Türker : Aslı Yüzbaşı
Ahmet Olgun Sünear : Piyade Uzman Çavuş Selçuk Türker
Emre Dinler : Piyade Yüzbaşı Cengiz Uslu
Eslem Akar : Sedef Banazlı
Tezhan Tezcan : Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş İsmail Koca
Çağlar Sayın : Piyade Astsubay Üstçavuş Hüseyin Kümüş
Fatih Gühan : Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Süleyman Özer
Ömer Faruk Aran : Piyade Astsubay Üstçavuş Bora Cansız
Rıdvan Aybars Düzey : Deniz Piyade Yüzbaşı Selim Atakan
Murat İnce : Piyade Astsubay Başçavuş Mustafa İnal
Melih Özdoğan : Piyade Uzman Çavuş Sabri Kandemir
Sibel Aytan : Bahar
Cem Kurtoğlu : General Sacit Korkmaz
Osman Soykut : Mithat
Abidin Yerebakan : Vedat
Tevfik Erman Kutlu : Novak
Zeynep Koltuk : Amy