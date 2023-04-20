Al Sancak, Bozdağ Film imzalı, ilk bölümü 19 Ocak 2023 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Can Emre'nin üstlendiği, senaryosunu Atilla Engin, Mehmet Arı ve Selman Kılıçaslan'ın kaleme aldığı aksiyon, askeri ve dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Peki, Al Sancak 12. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Al Sancak yeni bölümde neler olacak? Al Sancak dizisi son bölümde neler oldu?

AL SANCAK NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Al Sancak dizisi her hafta Perşembe günü saat 20:00 'da TRT 1'de ekranlara geliyor.

AL SANCAK 12. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Al Sancak bugün 11. bölüm ile ekranlara geliyor. Dizinin bitmesinin ardından 12. bölüm fragmanının yayınlanması bekleniyor. Fragman gelince detayları paylaşacağız.

Dizinin 12. bölüm fragmanı yayınlandı.

AL SANCAK SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Pençe Timi ve Ahtapot yeni bir çatışmaya girerken, Nadia ise büyük bir yol ayrımında karar vermek zorundadır. Boran'ın yepyeni oyunu! Pençe Timi, Lilith'in son anda gelip kurtardığı Boran'ı sağ olarak ele geçirmek için yeni bir plan yaparken Boran da boş durmaz ve çok tehlikeli bir oyun kurmaya başlar. Ali, kardeşi Sedef'le yüzleşiyor Tüm bunlar olurken Sedef ise Ahtapot'un esiri olduğu dönemde duydukları hakkında abisiyle yüzleşir. Bu yüzleşme iki kardeşin ilişkisini nasıl etkileyecektir? Pençe Timi ve Ahtapot'un amansız hesaplaşması! Pençe Timi ve Ahtapot bir kez daha akıl oyunları ve bilek gücüyle çevrili bir çatışmanın içine girer. Bu çatışma, Ali ile Boran'ı yeniden karşı karşıya getirir ve ikilinin amansız hesaplaşması Nadia'nın da dahil olmasıyla bambaşka bir boyuta taşınarak devam eder. Nadia'nın kararı ne olacak? Hayatını alt üst edecek bilgiler edinen Nadia'nın önünde iki büyük yol ayrımı belirir. Gideceği yolu seçmek Nadia için oldukça zor olacaktır. Çünkü her iki koşulda da çok ağır bedeller ödemek ve hayatının gerçekliklerini baştan sona değiştirmek zorunda kalacaktır. Pençe Timi ve Nadia yeniden bir araya mı geliyor? Tüm bu olanlardan sonra Pençe Timi, Nadia ile beklenmedik koşullarda bir araya gelecektir. Peki bu karşılaşma nelere sebep olacaktır?

AL SANCAK OYUNCULARI KİMLER?

Uğur Güneş : Piyade Yüzbaşı Ali Banazlı

Gülsim Ali : Nadia Ivanov

İdris Nebi Taşkan : Deniz Piyade Teğmen Aras Güneri

Ahmet Yenilmez : Çelebi

Gözde Türker : Aslı Yüzbaşı

Ahmet Olgun Sünear : Piyade Uzman Çavuş Selçuk Türker

Emre Dinler : Piyade Yüzbaşı Cengiz Uslu

Eslem Akar : Sedef Banazlı

Tezhan Tezcan : Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş İsmail Koca

Çağlar Sayın : Piyade Astsubay Üstçavuş Hüseyin Kümüş

Fatih Gühan : Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Süleyman Özer

Ömer Faruk Aran : Piyade Astsubay Üstçavuş Bora Cansız

Rıdvan Aybars Düzey : Deniz Piyade Yüzbaşı Selim Atakan

Murat İnce : Piyade Astsubay Başçavuş Mustafa İnal

Melih Özdoğan : Piyade Uzman Çavuş Sabri Kandemir

Sibel Aytan : Bahar

Cem Kurtoğlu : General Sacit Korkmaz

Osman Soykut : Mithat

Abidin Yerebakan : Vedat

Tevfik Erman Kutlu : Novak

Zeynep Koltuk : Amy