Al Sana Haber… DEVİR TESLİM!

Seyhan Soylu 7 ay önce köpeği Pulim' in dışkısına basarak geçirdiği kazadan sonra kalbinin üstündeki kaburgası kırılmıştı. Daha sonra kırık kaburga sol göğsündeki silikonu patlattı.

7 ay önce olması gereken ameliyatı erteleyen Seyhan Soylu yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle geçireceği ağır bir dizi operasyon için programına 1 aylığına doktoru Hayati Akbaş'ın zorlamasıyla ara vermek zorunda kalınca yerini ünlü sunucu Gökay Kalaycıoğlu' na bıraktı.

Bugün canlı yayın başladıktan sonra stüdyoya Gökay Kalaycıoğlu ile birlikte gelen Seyhan Soylu, masada bulunan Nurcan Sabur, Pınar Eliçe, Başak Çokan, Tayyar Işıksaçan ve Nihat Doğan ve izleyicilerin huzurunda anlaşma imzaladılar.

Geçtiğimiz programlarda yaptığı açıklamalarda yaşadığı sağlık problemlerinden sıkça bahseden Seyhan Soylu, Nisan ayında gerçekleşecek operasyonu ile ilgili de izleyicisini bilgilendirmişti.

Bugün stüdyoda tüm yorumcularla tek tek vedalaşan Soylu; " Sevgili çok değerli izleyicilerimiz ve değerli basın mensubu arkadaşlarım öncelikle hem '' Al Sana Haber'' programına hem de uzun yıllar ekranda olmayışımdan dolayı şahsıma yaşattığınız ikinci bahar için her birinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Kırık kaburgam silikonumu patlattı. Hem kaburgamı hem de silikonları yenilemem gerek. Patlak lastikle yola devam edilmez. Olur ya ağır bir ameliyat olacağım. Masadan kalkamazsam bana hayatınızdan ayırdığınız vakit için hem basın mensuplarına, hem de izleyicilerim hakkını helal etsin. Bir süreliğine '' Alsana Haber '' de yokum. Ama gözüm arkada değil. Masada birbirinden değerli isimler var. Başak Çokan bu işte gerçekten önemli bir imza. Nihat Doğan ile programı ikimiz götürüyorduk. Keza basın ayağında Türkiye' nin en önemli isimleri Nurettin Soydan ve Nurcan Sabur var. Aramıza yeni katılan Pınar Eliçe çok önemli bir isim ve şahsiyet. Onun gibi bir hanımefendi ile aynı masada olmak bize gurur verir. Nurcan Sabur ise yıllarca hem ağabeyim hem dostum hem de hocam oldu. Tayyar Işıksaçan gibi Nurcan Sabur ve Nurettin Soydan gibi isimlerin olması bizim için gurur verici. Ve her gün değişken yorumcuları olan programda, Tuğba Ekinci, Bahar Candan, Yeliz Yeşilmen, Hülya Uğur, Hakan Solaker, Ebru Polat, İsmail Bay, Sevim Alan, Adrian Öztürk ve tüm teknik ekibimiz hakkınızı helal edin. Gidip de dönmemek var. Ameliyat 7 saat sürecek.

Biliyorsunuz yarın yola çıkıyorum, Çarşamba günü bu ağır ameliyatı Samsun da oluyorum. Gitgide büyüyen Al Sana Haber' e müthiş önemli isimler geldi. Çok daha ciddi, kalibresi daha yüksek ve çok başarılı insanların bir araya geldiği bir masa kurduk. Bu bir projeydi ve biz bu projeyi gün geçtikçe büyüttük. Bu projemiz bu isimlerle devleşti. Amacımız medya ve sanat camiasında bir kale, bir liman oluşturmaktı Allah bize nasip etti. Ve şimdi ailemize yeni katılan Gökay Kalaycıoğlu' nun sözleşmesine de imzamı atıyorum.Ben yokken masanın modaratörü olarak bu görevi o üstlenecek. Hayırlı uğurlu olsun" diyerek canlı yayında alkışlar eşliğinde sözleşmeyi imzaladı.

Konuşmasına devam eden Seyhan Soylu "Sağlık sorunlarım nedeniyle Nisan ayı boyunca yerime Gökay Kalaycıoğlu moderatörlük yapacak.Sonrasında da haftada bir gün programda yorumculuk yapmaya devam edecek ve yeni başlayacağım başka bir projeyi de yönetecek. Dediğim gibi masada hepiniz birbirinden değerli ve işinde ehil olan isimlersiniz. Kimseye yöneticilik yapmak haddimiz değil bizler sadece renk katıyoruz. Hepiniz onur verdiniz, şeref verdiniz. Tüm sevenlerim hakkını helal etsin." diyerek programdan ayrıldı.

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