Dünyaca ünlü yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo'nun transfer olduğu Al Nassr takımının maçının detayları merak ediliyor. Futbolseverler heyecanla Ronaldo'nun yeni takımının maçını bekliyor. Peki, Al Raed- Al Nassr maçı hangi kanalda? Al Raed- Al Nassr ne zaman, saat kaçta? Al Raed- Al Nassr maçı nereden CANLI izlenir?

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Ronaldo'nun yeni takımı olan Al Nassr'ın maçı merak edilenler arasında yer alıyor. Futbolseverlerin gündeminde yer alan Al Nassr takımı, Al Raed ile karşı karşıya gelecek. Merak edilenler arasında ise Al Raed - Al Nassr maçı hangi kanalda? Al Raed - Al Nassr ne zaman, saat kaçta? Al Raed - Al Nassr maçı nereden CANLI izlenir? soruları yer alıyor. Detaylar haberimizde.

AL NASSR - AL RAED MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Al Nassr - Al Raed maçı 28 Nisan günü saat 21.30'da oynanacak.

AL NASSR - AL RAED MAÇI HANGİ KANALDA?



Al Nassr - Al Raed maçı Suudi Arabistan kanalı S Sport Plus ekranlarında canlı olarak yayınlanacak.