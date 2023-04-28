Üye Girişi
Haberi Paylaş
Al Raed- Al Nassr maçı hangi kanalda? Al Raed- Al Nassr ne zaman, saat kaçta? Al Raed- Al Nassr maçı nereden CANLI izlenir?

Al Raed- Al Nassr maçı hangi kanalda? Al Raed- Al Nassr ne zaman, saat kaçta? Al Raed- Al Nassr maçı nereden CANLI izlenir?

Gündem Haberleri

Dünyaca ünlü yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo'nun transfer olduğu Al Nassr takımının maçının detayları merak ediliyor. Futbolseverler heyecanla Ronaldo'nun yeni takımının maçını bekliyor. Peki, Al Raed- Al Nassr maçı hangi kanalda? Al Raed- Al Nassr ne zaman, saat kaçta? Al Raed- Al Nassr maçı nereden CANLI izlenir?

'Bir kebap yerken bir de Ronaldo'da dolandırıldım' dediği iddia edilmişti! Al-Nassr Başkanı'ndan yalanlama"Bir kebap yerken bir de Ronaldo'da dolandırıldım" dediği iddia edilmişti! Al-Nassr Başkanı'ndan yalanlama
Ronaldo yaptığı son hareketle Suudi taraftarların sabır taşını çatlattı: Takımdan hemen gönderinRonaldo yaptığı son hareketle Suudi taraftarların sabır taşını çatlattı: Takımdan hemen gönderin

Ronaldo'nun yeni takımı olan Al Nassr'ın maçı merak edilenler arasında yer alıyor. Futbolseverlerin gündeminde yer alan Al Nassr takımı, Al Raed ile karşı karşıya gelecek. Merak edilenler arasında ise Al Raed - Al Nassr maçı hangi kanalda? Al Raed - Al Nassr ne zaman, saat kaçta? Al Raed - Al Nassr maçı nereden CANLI izlenir? soruları yer alıyor. Detaylar haberimizde.

AL NASSR - AL RAED MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Al Nassr - Al Raed maçı 28 Nisan günü saat 21.30'da oynanacak.

AL NASSR - AL RAED MAÇI HANGİ KANALDA?

Al Nassr - Al Raed maçı Suudi Arabistan kanalı S Sport Plus ekranlarında canlı olarak yayınlanacak.

Haberler.com / Sumru Tarhan - Gündem

Suudi Arabistan Pro Lig Cristiano Ronaldo Al Nassr Futbol Gündem Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title