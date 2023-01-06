Al Nassr teknik direktörü kim? Al Nassr hocası kim? Al Nassr teknik direktörü Pedro Emanuel kimdir, nereli?

Suudi Arabistan takımı Al Nassr'a Cristiano Ronaldo'nun transfer olmasının ardından teknik direktörü kimdir merak ediliyor. Peki, Al Nassr teknik direktörü kim? Al Nassr hocası kim? Al Nassr teknik direktörü Pedro Emanuel kimdir?

Al Nassr teknik direktörü kim? Suudi Arabistan takımı Al Nassr'a Cristiano Ronaldo'nun transfer olmasının ardından teknik direktörü kimdir merak ediliyor. Peki, Al Nassr teknik direktörü kim? Al Nassr hocası kim? Al Nassr teknik direktörü Pedro Emanuel kimdir? İşte detaylar...

AL NASSR TEKNİK DİREKTÖRÜ KİM?

Al Nassr teknik direktörü Portekizli Pedro Emanuel'dir.

PEDRO EMANUEL KİMDİR?

11 Şubat 1975 doğumlu Pedro Emanuel olarak bilinen Pedro Emanuel dos Santos Martins Silva, ağırlıklı olarak defans oyuncusu olarak oynayan ve şu anda Suudi Arabistan kulübü Khaleej FC'nin yöneticisi olan Portekizli emekli bir futbolcudur.