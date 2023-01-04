Cristiano Ronaldo'nun yeni takımı Al Nassr maçlarını izlemek isteyenler, Al Nassr maçları hangi kanalda? Suudi Arabistan Pro Lig maçları hangi kanalda, nerede yayınlanıyor? Al Nassr maçları nereden izlenir, link var mı? araştırması yapıyor. Peki, Al Nassr maçları hangi kanalda yayınlanır? S. Arabistan ligi maçları nereden izlenir? İşte detaylar...

Al Nassr maçları nereden izlenir? Al Nassr maçları canlı yayın izleme linki var mı? merak edilen başlıklar arasında geliyor. Peki, Al Nassr maçları hangi kanalda? Suudi Arabistan Pro Lig maçları hangi kanalda, nerede yayınlanıyor? Ayrıntılar sizlerle...

SUUDİ ARABİSTAN PRO LİGİ NEDİR?

Dûrî el-Muhtarifin es-Suudî, Suudi Arabistan'ın en üst düzeydeki futbol ligidir. İlk sezonu 1977 yılında oynandı. Her sezon sonunda sıralamadaki son iki takım Ed-Dûrî ed-Derece el-Ula's-Suudî'ne düşer.

Suudi Arabistan Profesyonel Ligi'nde birinci olan AFC Asya Şampiyonlar Ligi'ne gider. Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci ve altıncı olan kulüpler ise Şampiyonlar Kupası'na gider. Para Ödülleri:

Birinciye:2.5 milyon Suudi Arabistan Riyali

İkinciye:1.5 milyon Suudi Arabistan Riyali

Üçüncüye:1 milyon Suudi Arabistan Riyali

AL NASSR MAÇLARI HANGİ KANALDA YAYINLANIYOR?

Suudi Arabistan Pro Lig maçları Eurosport ekranlarında yayınlanmaktadır. Eurosport platformuna üye olarak Al Nassr ve S. Arabistan lig maçlarını canlı izleyebilirsiniz.

EUROSPORT NEDİR?

Eurosport, Discovery'e bağlı olarak faaliyet gösteren Fransa merkezli Uluslararası spor yayıncılık ağıdır. İlk televizyon yayını 5 Şubat 1989'da gerçekleşmiştir. Yaz ve Kış Olimpiyatlarının daimi yayıncısıdır. Faaliyetlerini sürdürdüğü bazı ülkelerde Almanya Bundesliga, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konfrerans Ligi ve UEFA'nın diğer kulüplerarası turnuvaların yayın haklarını elinde bulundurmaktadır.