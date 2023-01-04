Üye Girişi
Haberi Paylaş

Al Nassr maçları hangi kanalda? Suudi Arabistan Pro Lig maçları hangi kanalda, nerede yayınlanıyor? Al Nassr maçları nereden izlenir, link var mı?

Gündem Haberleri

Al Nassr maçları hangi kanalda? Suudi Arabistan Pro Lig maçları hangi kanalda, nerede yayınlanıyor? Al Nassr maçları nereden izlenir, link var mı?

Cristiano Ronaldo'nun yeni takımı Al Nassr maçlarını izlemek isteyenler, Al Nassr maçları hangi kanalda? Suudi Arabistan Pro Lig maçları hangi kanalda, nerede yayınlanıyor? Al Nassr maçları nereden izlenir, link var mı? araştırması yapıyor. Peki, Al Nassr maçları hangi kanalda yayınlanır? S. Arabistan ligi maçları nereden izlenir? İşte detaylar...

Al Nassr maçları nereden izlenir? Al Nassr maçları canlı yayın izleme linki var mı? merak edilen başlıklar arasında geliyor. Peki, Al Nassr maçları hangi kanalda? Suudi Arabistan Pro Lig maçları hangi kanalda, nerede yayınlanıyor? Ayrıntılar sizlerle...

Dûrî el-Muhtarifin es-Suudî, Suudi Arabistan'ın en üst düzeydeki futbol ligidir. İlk sezonu 1977 yılında oynandı. Her sezon sonunda sıralamadaki son iki takım Ed-Dûrî ed-Derece el-Ula's-Suudî'ne düşer.

Suudi Arabistan Profesyonel Ligi'nde birinci olan AFC Asya Şampiyonlar Ligi'ne gider. Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci ve altıncı olan kulüpler ise Şampiyonlar Kupası'na gider. Para Ödülleri:

Birinciye:2.5 milyon Suudi Arabistan Riyali

İkinciye:1.5 milyon Suudi Arabistan Riyali

Üçüncüye:1 milyon Suudi Arabistan Riyali

Suudi Arabistan Pro Lig maçları Eurosport ekranlarında yayınlanmaktadır. Eurosport platformuna üye olarak Al Nassr ve S. Arabistan lig maçlarını canlı izleyebilirsiniz.

Eurosport, Discovery'e bağlı olarak faaliyet gösteren Fransa merkezli Uluslararası spor yayıncılık ağıdır. İlk televizyon yayını 5 Şubat 1989'da gerçekleşmiştir. Yaz ve Kış Olimpiyatlarının daimi yayıncısıdır. Faaliyetlerini sürdürdüğü bazı ülkelerde Almanya Bundesliga, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konfrerans Ligi ve UEFA'nın diğer kulüplerarası turnuvaların yayın haklarını elinde bulundurmaktadır.

Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

Suudi Arabistan Pro Lig Gündem Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title