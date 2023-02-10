İngiltere FA Cup maçının iddialı takımlarından Al Nassr ve Khor Fakkan bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın önemli maçlarından biri olan Al Nassr ile Khor Fakkan maçı heyecanla bekleniyor. Al Nassr maçının nereden izleneceği araştırılıyor. Peki, Al Nassr maçı nereden, nasıl izlenir? Al Nassr-Khor Fakkan maç izleme linki! Al Nassr maçı hangi kanalda? İşte detaylar...

Al Nassr maçı izleme linki! Al Nassr ve Khor Fakkan bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın önemli maçlarından biri olan Al Nassr ile Khor Fakkan maçının başlamasıyla heyecanlı bekleyiş başladı. Sporseverler, Al Nassr maçının nereden izleneceğini araştırıyor. Maçın hangi kanalda yayınlanacağı merak konusu oldu. Peki, Al Nassr maçı nereden, nasıl izlenir? Al Nassr maçı hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

AL NASSR VE KHOR FAKKAN MAÇI SAAT KAÇTA?

Al Nassr ve Khor Fakkan maçı 10 Şubat Cuma günü saat 19.15'de gerçekleşecek.

AL NASSR-KHOR FAKKAN MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Al Nassr ile Khor Fakkan arasındaki BAE Arap Körfez liginin maçı, Abu Dhabi'da Sheikh Hamdan Bin Zayed Al Nahyan Stadyumu'nda oynanacak.

AL NASSR MAÇI HANGİ KANALDA?

Al Nassr maçı Bilyoner Tv kanallarından canlı olarak yayınlanacaktır.