Suudi Arabistan Pro Lig'inde oynanacak olan Al Taey - Al Nassr maçının ne zaman olduğu ve hangi kanalda yayınlandığı merak ediliyor. Futbolseverlerin heyecanla beklediği karşılaşma ile ilgili Al Nassr maçı ne zaman, saat kaçta? Al Nassr maçı hangi kanalda, canlı izleme linki var mı? soruları aratıldı.

Al Nassr maçı ne zaman, saat kaçta? Al Nassr maçı hangi kanalda, canlı izleme linki var mı?

Futbolseverlerin merak ettikleri arasında Al Nassr maçı ne zaman, saat kaçta? Al Nassr maçı hangi kanalda, canlı izleme linki var mı? soruları yer aldı. Suudi Arabistan Pro Lig'de oynanacak olan karşılaşmanın detayları haberimizde yer alıyor.

AL NASSR - AL TAEY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Karşılaşma 29 Eylül günü saat 18.00'de oynanacak.

AL NASSR - AL TAEY MAÇI HANGİ KANALDA?

Al Taey - Al Nassr maçı S Sport Plus, TV 8 Buçuk, Exxen ekranlarında canlı olarak yayınlanacak.

Suudi Arabistan Pro Lig

AL NASSR - AL TAEY MAÇI S SPORT PLUS CANLI MAÇ İZLEMEK İÇİN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

S Sport Plus, numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

AL NASSR - AL TAEY MAÇI TV 8 BUÇUK CANLI MAÇ İZLEMEK İÇİN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

TV 8 Buçuk, Digiturk 55, D Smart 47, Tivibu 52, Vodafone TV 29 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

AL NASSR - AL TAEY MAÇI EXXEN CANLI MAÇ İZLEMEK İÇİN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

Exxen, numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

Al-Nassr

Al-Nassr FC, 1955 yılında Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da kurulmuş bir futbol kulübüdür. Suudi Arabistan Profesyonel Ligi'nde mücadele etmektedir. Maçlarını 25,000 kişilik Mrsool Park'ta oynamaktadır.

2022 Dünya Kupası'nın ardından Cristiano Ronaldo'yu transfer ederek dünya çapında isimlerini duyurmuşlardır. Bu transferin ardından Al-Nassr'ın Instagram takipçi sayısı 15 milyona çıkmıştır.