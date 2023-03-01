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Al Nassr maçı ne zaman? Bu hafta Ronaldo maçı ne zaman?

Gündem Haberleri

Al Nassr maçı ne zaman? Bu hafta Ronaldo maçı ne zaman?

Ronaldo'nun formasını giydiği Al Nassr'ın maçları yakından takip ediliyor. Peki, Al Nassr maçı ne zaman? Bu hafta Ronaldo maçı ne zaman? İşte, detaylar…

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Al Nassr maçları Ronaldo transferi sonrası spor gündeminin ana konuları arasında yer aldı. Peki, Al Nassr maçı ne zaman? Bu hafta Ronaldo maçı ne zaman?

AL NASSR MAÇI NE ZAMAN?

Al Nassr-Al Batin Maçı, 03 Mart Cuma günü oynanacak. Maç, S Sport Plus'tan canlı maç izlenebilecek

Osman Demir
Osman Demir
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

Al Nassr Gündem Haberler

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