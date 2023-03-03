Al Nassr maçı kaç kaç bitti mi Ronaldo kazandı mı, kaybetti mi?
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Al Nassr maçları Ronaldo transferi sonrası spor gündeminin ana konuları arasında yer aldı. Peki, Al Nassr maçı kaç kaç bitti mi Ronaldo kazandı mı, kaybetti mi?
Ronaldo'nun formasını giydiği Al Nassr'ın maçları yakından takip ediliyor. Peki, Al Nassr maçı kaç kaç bitti mi Ronaldo kazandı mı, kaybetti mi?
AL NASSR MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?
Al Nassr-Al Batin Maçı, 03 Mart Cuma günü oynandı. Maç, S Sport Plus'tan canlı yayınlandı.
Maç sonucu:
Al Nassr 3 - 1 Al Batin