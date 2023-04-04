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Al Nassr maçı kaç kaç, bitti mi? Ronaldo kazandı mı, kaybetti mi?

Al Nassr maçı kaç kaç, bitti mi? Ronaldo kazandı mı, kaybetti mi?

Gündem Haberleri

Al Nassr maçları Ronaldo transferi sonrası spor gündeminin ana konuları arasında yer aldı. Peki, bugün oynanan Al Nassr maçı kaç kaç bitti mi Ronaldo kazandı mı, kaybetti mi?

Ronaldo'nun formasını giydiği Al Nassr'ın maçları yakından takip ediliyor. Peki, Al Nassr maçı kaç kaç bitti mi Ronaldo kazandı mı, kaybetti mi?

AL NASSR MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Al Nassr-Al Adalh Maçı, 04 Nisan alı günü, bugün oynanıyor.

Maç, S Sport Plus'tan canlı yayınlanıyor.

Maç sonucu 1-0 Al Nassr üstünlüğü ile devam ediyor.

Maçta atılan tek gol C. Ronaldo'dan geldi.

Osman Demir
Osman Demir
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

Al Nassr Gündem Spor Haberler

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