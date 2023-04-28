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Al Nassr maçı CANLI izleme linki? Al Nassr şifresiz nasıl izlenir?

Al Nassr maçı CANLI izleme linki? Al Nassr şifresiz nasıl izlenir?

Gündem Haberleri

Ronaldo'nun yeni takımı olan Al Nassr'ın maçı merak edilenler arasında yer alıyor. Futbolseverlerin gündeminde yer alan Al Nassr takımı, Al Raed ile karşı karşıya gelecek. Merak edilenler arasında ise Al Raed - Al Nassr maçı hangi kanalda? Al Raed - Al Nassr ne zaman, saat kaçta? Al Nassr maçı CANLI izleme linki? Al Nassr şifresiz nasıl izlenir? Detaylar haberimizde.

'Bir kebap yerken bir de Ronaldo'da dolandırıldım' dediği iddia edilmişti! Al-Nassr Başkanı'ndan yalanlama"Bir kebap yerken bir de Ronaldo'da dolandırıldım" dediği iddia edilmişti! Al-Nassr Başkanı'ndan yalanlama

Dünyaca ünlü yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo'nun transfer olduğu Al Nassr takımının maçının detayları merak ediliyor. Futbolseverler heyecanla Ronaldo'nun yeni takımının maçını bekliyor. Peki, Al Raed- Al Nassr maçı hangi kanalda? Al Nassr maçı CANLI izleme linki? Al Nassr şifresiz nasıl izlenir?

AL NASSR - AL RAED MAÇI HANGİ KANALDA?

Al Nassr - Al Raed maçı Suudi Arabistan kanalı S Sport Plus ekranlarında canlı olarak yayınlanacak.

AL NASSR - AL RAED MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Al Nassr - Al Raed maçı 28 Nisan günü saat 21.30'da oynanacak.

Osman Demir
Osman Demir
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

Al Nassr Gündem Spor Haberler

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