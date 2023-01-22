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Al Nassr maç sonucu! Al Nassr Al Ettifaq maç skoru! Al Nassr maçı kaç kaç bitti? Al Nassr maç sonucu ne?

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Al Nassr maç sonucu! Al Nassr Al Ettifaq maç skoru! Al Nassr maçı kaç kaç bitti? Al Nassr maç sonucu ne?

Dünyaca ünlü yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo'nun transfer olduğu Al Nassr takımının maçının nereden izleneceği merak ediliyor. Futbolseverler heyecanla Ronaldo'nun yeni takımının Al Nassr maçı kaç kaç bittiği araştırılıyor. Peki, Al Nassr maçı kaç kaç bitti? Al Nassr maç sonucu ne?

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Al Nassr maç sonucu! Ronaldo'nun yeni takımı olan Al Nassr'ın maçı merak edilenler arasında yer alıyor. Futbolseverlerin gündeminde yer alan Al Nassr takımı, Al Ettifaq ile karşı karşıya geldi. Al Nassr maçının kaç kaç bittiği araştırılıyor. Peki, Al Nassr maçı kaç kaç bitti? Al Nassr maç sonucu ne? İşte, Al Nassr–Al Tae B MAÇ SONUCU!

AL NASSR - AL ETTİFAQ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Al Nassr - Al Ettifaq maçı 22 Ocak günü saat 20.30'da oynanacak.

AL NASSR - AL ETTİFAQ MAÇI HANGİ KANALDA?

Al Nassr - Al Ettifaq maçı Suudi Arabistan kanalı S Sport Plus ve Tvnet ekranlarında canlı olarak yayınlanacaktır.

Haberler.com / Zehra Aygör - Gündem

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