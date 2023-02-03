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Al Nassr MAÇ SONUCU! Al Fateh –Al Nassr maç sonucu ne? Al Nassr maçı kaç kaç bitti?

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Al Nassr MAÇ SONUCU! Al Fateh –Al Nassr maç sonucu ne? Al Nassr maçı kaç kaç bitti?

Spor Toto Süper liginin iddialı takımlarından Al Fateh – Al Nassr bugün karşı karşıya geldi Haftanın önemli maçlarından biri olan Al Fateh – Al Nassr maçının sonucu merak konusu oldu. Peki, Al Fateh –Al Fateh MAÇ SONUCU! Al Fateh maçı kaç kaç bitti? Al Fateh –Al Nassr maç sonucu ne? İşte detaylar...

Al Nassr MAÇ SONUCU! Al Fateh ve Al Nassr bugün karşı karşıya geldi. Haftanın önemli maçlarından biri olan Al FatehAl Nassr maçının kaç kaç bittiği araştırılmaya başlandı. Al Fateh – Al Nassr maçının sonucu merak konusu oldu. Peki, Al Fatehmaçı kaç kaç bitti? Al Fateh –Al Nassr maç sonucu ne? Detaylar haberimizde…

Al Fateh –Al Fateh maçı, 3 Şubat Cuma günü saat 18.00'da gerçekleşecek.

Al Fateh ve Al Nassr'ın Suudi Arabistan Pro Lig maçı Al-Hasa'da, Prince Abdullah bin Jalawi Stadyumu'nda gerçekleşecek.

Al Fateh –Al Fateh maçı S Sport Plus kanallarından canlı olarak yayınlanacaktır.

Haberler.com / Zehra Aygör - Gündem

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