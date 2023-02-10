BAE Arap Körfez Liginin iddialı takımlarından Al Nassr ve Khorfakkan bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın önemli maçlarından biri olan Al Nassr- Khorfakkan maçı heyecanla bekleniyor. Al Nassr maçının nereden izleneceği araştırılıyor. Peki, Al Nassr-Khorfakkan maçı hangi kanalda? Al nassr maçı ne zaman, saat kaçta? Khorfakkan maçı nereden izlenir? İşte detaylar…

Al Nassr maçı hangi kanalda? Al Nassr ile Khorfakkan bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın önemli maçlarından biri olan Al Nassr ve Khorfakkan maçının başlamasıyla heyecanlı bekleyiş başladı. Sporseverler Al Nassr maçının nereden izleneceğini araştırıyor. Maçın hangi kanalda olduğunu araştırıyor. Peki, Al Nassr-Khorfakkan maçı hangi kanalda? Al nassr maçı ne zaman, saat kaçta? Khorfakkan maçı nereden izlenir? Detaylar haberimizde...

AL NASSR VE KHORFAKKAN MAÇI SAAT KAÇTA?

Al Nassr ve Khorfakkan maçı 10 Şubat Cuma günü saat 19.15'de gerçekleşecek.

AL NASSR-KHOFAKKAN MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Al Nassr ile Khofakkan arasındaki BAE Arap Körfez liginin maçı, Abu Dhabi'da Sheikh Hamdan Bin Zayed Al Nahyan Stadyumu'nda oynanacak.

AL NASSR MAÇI HANGİ KANALDA?

Al Nassr maçı Bilyoner Tv kanallarından canlı olarak yayınlanacaktır.