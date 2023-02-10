Al Nassr – Khor Fakkan MAÇ SONUCU! Al Nassr maçı kaç kaç bitti? Al Nassr –Khor Fakkan maç sonucu ne?
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BAE Arap Körfez Liginin iddialı takımlarından Al Nassr – Khor Fakkan bugün karşı karşıya geldi Haftanın önemli maçlarından biri olan Al Nassr – Khor Fakkan maçının sonucu merak konusu oldu. Peki, Al Nassr –Al Nassr MAÇ SONUCU! Al Nassr maçı kaç kaç bitti? Al Nassr –Khor Fakkan maç sonucu ne? İşte detaylar...
Al Nassr – Khor Fakkan MAÇ SONUCU! Al Nassr – Khor Fakkan bugün karşı karşıya geldi. Haftanın önemli maçlarından biri olan Al NassrKhor Fakkan maçının kaç kaç bittiği araştırılmaya başlandı. Al Nassr – Khor Fakkan maçının sonucu merak konusu oldu. Peki, Al Nassrmaçı kaç kaç bitti? Al Nassr –Khor Fakkan maç sonucu ne? Detaylar haberimizde…
Al Nassr ve Khor fakkan maçı 10 Şubat Cuma günü saat 19.15'de gerçekleşecek.
Al Nassr ile Khor fakkan arasındaki BAE Arap Körfez liginin maçı, Abu Dhabi'da Sheikh Hamdan Bin Zayed Al Nahyan Stadyumu'nda oynanacak.
Al Nassr maçı Bilyoner Tv kanallarından canlı olarak yayınlanacaktır.