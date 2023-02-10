Al Nassr – Khor Fakkan MAÇ SONUCU! Al Nassr maçı kaç kaç bitti? Al Nassr –Khor Fakkan maç sonucu ne?

BAE Arap Körfez Liginin iddialı takımlarından Al Nassr – Khor Fakkan bugün karşı karşıya geldi Haftanın önemli maçlarından biri olan Al Nassr – Khor Fakkan maçının sonucu merak konusu oldu. Peki, Al Nassr –Al Nassr MAÇ SONUCU! Al Nassr maçı kaç kaç bitti? Al Nassr –Khor Fakkan maç sonucu ne? İşte detaylar...