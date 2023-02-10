Al Nassr - Khor Fakkan maç özeti! (VİDEO) Al Nassr maçı özeti izle! Al Nassr Khor Fakkan maçı kaç kaç bitti?

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Al Nassr - Khor Fakkan maç özeti! BAE Arap Körfez liginin Al Nassr ve Khor Fakkan bugün karşı karşıya geldi. Haftanın önemli maçlarından biri olan Al Nassr- Khor Fakkan maçının sonucu merak konusu oldu. Maçın özetini izlemek isteten futbolseverler Al NassrKhor Fakkan maç özeti! Al NassrKhor Fakkan maçı özeti izle! araştırması yapıyor. Peki, Al NassrKhor Fakkan maçı kaç kaç bitti? Detaylar haberimizde…

AL NASSR VE KHOR FAKKAN MAÇI SAAT KAÇTA?

Al Nassr ve Khor Fakkan maçı 10 Şubat Cuma günü saat 19.15'de gerçekleşecek.

AL NASSR-KHOR FAKKAN MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Al Nassr ile Khor Fakkan arasındaki BAE Arap Körfez liginin maçı, Abu Dhabi'da Sheikh Hamdan Bin Zayed Al Nahyan Stadyumu'nda oynanacak.

AL NASSR MAÇI HANGİ KANALDA?

Al Nassr maçı Bilyoner Tv kanallarından canlı olarak yayınlanacaktır.