Futbol dünyasının iki efsanesi Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi'nin yeniden bir araya geleceği karşılaşma gündemdeki yerini koruyor. Peki, Al Nassr İnter Miami maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta, nerede? Ronaldo Messi hazırlık maçı nereden izlenir, CANLI izleme linki! İşte detaylar…

AL NASSR İNTER MİAMİ MAÇI NE ZAMAN, hangi kanalda, saat kaçta, nerede? Ronaldo Messi hazırlık maçı nereden izlenir, CANLI izleme linki!

Lionel Messi'nin katıldığı Inter Miami ve Cristiano Ronaldo'nun yer aldığı Al Nassr, şubat ayında bir hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. Futbol dünyasının öne çıkan iki ismi, bu kez bir hazırlık maçında tekrar karşı karşıya gelecekler. Peki, Al Nassr İnter Miami maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta, nerede? Ronaldo Messi hazırlık maçı nereden izlenir, CANLI izleme linki! İşte detaylar…

AL NASSR İNTER MİAMİ MAÇI NE ZAMAN?

Messi'nin formasını taşıdığı Inter Miami ile Ronaldo'nun temsil ettiği Al Nassr, bir hazırlık maçında mücadele edecekler. İki takım arasındaki hazırlık maçı, Şubat ayında Suudi Arabistan'da gerçekleşecek.

AL NASSR İNTER MİAMİ MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA, NEREDE?

Futbolseverlerin merakla beklediği karşılaşma hakkında detaylar henüz netleşmedi. 2024 yılının başlarında netleşmesi bekleniyor.