Manchester United ile yollarını olaylı şekilde ayıran Cristiano Ronaldo'nun yeni adresi Al Nassr oldu. Portekizli yıldız yeni takımı ile 2.5 yıllık sözleşme imzalarken hayranları ise büyük bir şok yaşadı. Peki, Al Nassr hangi ligde? Al Nasr hangi ülkenin takımı? Al Nassr nerenin takımı?

Yılan hikayesine dönen Cristiano Ronaldo'nun transfer sürecinde düğüm çözüldü. Portekizli yıldız, Al Nassr'a resmen imza attı. Portekizli yıldızın, aynı formayı terleteceği takım arkadaşları ise dikkat çekti. Merak edilenler arasında ise Al Nassr hangi ligde? Al Nasr hangi ülkenin takımı? Al Nassr nerenin takımı? soruları yer aldı.

AL NASSR HANGİ LİGDE?

Al-Nassr FC, 1955 yılında Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da kurulmuş bir futbol kulübüdür. Suudi Arabistan Profesyonel Ligi'nde mücadele etmektedir. Maçlarını 71,000 kişilik Kral Fahd Stadyumu'nda oynamaktadır.

Suudi Arabistan Pro Ligi'nde 2. sırada yer alan Al Nassr'ın teknik direktörlüğünü dünyaca ünlü hoca Rudi Garcia yapıyor. Ronaldo'nun yeni takım arkadaşlarını ise Türk futbolseverler çok yakından tanıyor. Portekizli yıldız, Suudi Arabistan ekibinde eski Beşiktaşlı Vincent Aboubakar, Talisca ve eski Fenerbahçeli Luiz Gustavo ile takım arkadaşı oldu.

Suudi Arabistan kulübünden yapılan açıklamada, Cristiano Ronaldo ile ile 2.5 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu. Portekizli yıldızın sezon başına 75 milyon euro kazanması bekleniyor. Ronaldo'nun yan anlaşmalarla birlikte yıllık gelirinin 200 milyon euroyu bulması bekleniyor. Cristiano Ronaldo formayı giydikten sonra yaptığı ilk açıklamada, "Farklı bir ülkede yaşayacağım bu deneyim için sabırsızlanıyorum. Al Nassr'ın vizyonu heyecan verici ve fazlasıyla etkileyici. Bir an önce takım arkadaşlarımın arasına katılmak için can atıyorum." ifadelerini kullandı.