Al Nassr elendi mi? Ronaldo'nun Takımı elendi mi?
Gündem Haberleri
Suudi Arabistan Pro Lig hedefine ulaşmak isteyen Al Nassr bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Al Nassr - Al Taawon maçı heyecanla bekleniyor. İzleyiciler,Al Nassr elendi mi? Ronaldo'nun Takımı elendi mi kim gibi konuları araştırdı.
Al Nassr canlı izle! Al Nassr ve Al Taawon bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın önemli maçlarından biri olan Al Nassr ile Al Taawon maçının başlamasıyla heyecanlı bekleyiş başladı. Peki, Al Nassr elendi mi? Ronaldo'nun Takımı elendi mi?
ALL NASSR AL TAAWON MAÇI NE ZAMAN?
Al Nassr-Al Taawon Maçı, 17 Şubat Cuma günü oynanacak. Maç,saat 18:00 başlayacak. Al Nassr ile Al Taawon arasındaki Suudi Arabistan Pro Lig maçı, S Sport Plus kanalından yayınlanacak.
Al Nassr rakibini 2-1 yenmeyi başardı.
ALL NASSR GOLLERİ VE ÖZETİ NEREDE?
Al Nassr-Al Taawon maçı özeti ve gollerini S Sports ekranlarından ve kurumsal portallarından izleyebilirsiniz.