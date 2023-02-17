Al Nassr elendi mi? Ronaldo'nun Takımı elendi mi?

Suudi Arabistan Pro Lig hedefine ulaşmak isteyen Al Nassr bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Al Nassr - Al Taawon maçı heyecanla bekleniyor. İzleyiciler,Al Nassr elendi mi? Ronaldo'nun Takımı elendi mi kim gibi konuları araştırdı.