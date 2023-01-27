Al Nassr elendi mi? Al Nassr hangi turnuvada elendi? Ronaldo yeni takımıyla elendi mi?
Gündem Haberleri
Dünyanın en iyi 2. futbolcusu Cristiano Ronaldo'nun yeni takımı Al Nassr dünkü maçta rakibine yenilerek S. Arabistan süper kupasında elendi. Peki, Al Nassr elendi mi? Al Nassr hangi turnuvada elendi? Ronaldo yeni takımıyla elendi mi? Al Nassr - Al İttihad maçı kaç kaç bitti? İşte ayrıntılar...
Al Nassr elendi mi? Al Nassr hangi turnuvada elendi? Ronaldo yeni takımıyla elendi mi? Ronaldo elendi mi? Ronaldo yenildi mi? Ronaldo'nun takımı yenildi mi? Detaylar sizlerle...
AL NASSR - AL ITTIHAD MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?
Cristiano Ronaldo'nun 90 dakika formasını giydiği Al-Nassr sahadan 3-1'lik yenilgiyle ayrıldı. Al-Nassr kupaya veda etmiş oldu.
AL NASSR ELENDİ Mİ? HANGİ TURNUVADA ELENDİ?
Al-Nassr Suudi Arabistan süper kupa yarı finalinde rakibine 3-1 yenilerek elendi. Böylelikle Ronaldo yeni takımında ilk kupayı kazanma fırsatını kaçırmış oldu.