Al Nassr- Damak maçı kaç kaç bitti? Al Nassr- Damak maçı Ronaldo kaç gol attı, hat- trick mi yaptı? Al Nassr- Damak maç özeti izle!
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Dünyaca ünlü yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo'nun transfer olduğu Al Nassr takımının maçının detayları merak ediliyor. Futbolseverler heyecanla Ronaldo'nun yeni takımının maçını bekliyordu. Peki, Al Nassr- Damak maçı kaç kaç bitti? Al Nassr- Damak maçı Ronaldo kaç gol attı, hat- trick mi yaptı? Al Nassr- Damak maç özeti izle!
Ronaldo'nun yeni takımı olan Al Nassr'ın maçı merak edilenler arasında yer alıyor. Merak edilenler arasında ise Al Nassr- Damak maçı kaç kaç bitti? Al Nassr- Damak maçı Ronaldo kaç gol attı, hat- trick mi yaptı? Al Nassr- Damak maç özeti izle! soruları yer alıyor. Detaylar haberimizde.
AL NASSR- DAMAK MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?
Al Nassr- Damak maçı Cristiano Ronaldo'nun 18, 23 ve 44. dakikalarda attığı goller ile sonuçlandı.