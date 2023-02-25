Al Nassr- Damak maçı kaç kaç bitti? Al Nassr- Damak maçı Ronaldo kaç gol attı, hat- trick mi yaptı? Al Nassr- Damak maç özeti izle!

Dünyaca ünlü yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo'nun transfer olduğu Al Nassr takımının maçının detayları merak ediliyor. Futbolseverler heyecanla Ronaldo'nun yeni takımının maçını bekliyordu. Peki, Al Nassr- Damak maçı kaç kaç bitti? Al Nassr- Damak maçı Ronaldo kaç gol attı, hat- trick mi yaptı? Al Nassr- Damak maç özeti izle!