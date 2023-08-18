Al Nassr - Al Taawon maçı ne zaman? Al Nassr - Al Taawon maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Al Nassr - Al Taawon maçı birçok kişi tarafından merak edilen ve araştırılan karşılaşmalar arasında yer alıyor ve yoğun ilgi görüyor. Bugün oynanacak olan karşılaşmanın detayları araştırılıyor. Peki, Al Nassr - Al Taawon maçı hangi kanalda, saat kaçta? Al Nassr - Al Taawon maçı ne zaman?

18 Ağustos Cuma günü oynanacak karşılaşmalarından bir tanesi olan Al Nassr- Al Taawon maçı hakkında birçok detay merak ediliyor. Al Nassr- Al Taawon maçı hangi kanalda, saat kaçta? Sorusunu merak etmeye ve araştırmaya başladı. Konu hakkında merak edilen bir diğer detay ise Al Nassr- Al Taawon CANLI izleme linki var mı? Sorusu oldu. Peki, Al Nassr - Al Taawon maçı hangi kanalda, saat kaçta? Al Nassr - Al Taawon maçı ne zaman?

AL NASSR - AL TAAWON MAÇI NE ZAMAN?

18 Ağustos Cuma günü oynanacak olan Al Nassr- Al Taawon karşılaşması saat 21:00'da Riyad'da, King Fahd International Stadyumu'nda oynanacak ve TV 8 Buçuk, S Sport Plus, Exxen kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

AL NASSR - AL TAAWON MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Al Nassr- Al Taawon karşılaşmasını canlı olarak izlemek isteyen sporseverler, TV 8 Buçuk, S Sport Plus, Exxen kanalı üzerinden maçı canlı olarak izleyebilir. TV 8 Buçuk, S Sport Plus, Exxen kanalı Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.