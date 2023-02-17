Suudi Arabistan Pro Ligi'nin iddialı takımlarından Al Nassr ve Al Taawon bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın önemli maçlarından biri olan Al Nassr- Al Taawonn maçı heyecanla bekleniyor. Al Nassr maçının nereden izleneceği araştırılıyor. Peki, Al Nassr - Al Taawon maçı hangi kanalda? Al nassr maçı ne zaman, saat kaçta? Al Nassr maçı nereden izlenir? İşte detaylar…

Al Nassr maçı hangi kanalda? Al Nassr ile Al Taawon bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın önemli maçlarından biri olan Al Nassr ve Al Taawon maçının başlamasıyla heyecanlı bekleyiş başladı. Sporseverler Al Nassr maçının nereden izleneceğini araştırıyor. Maçın hangi kanalda olduğunu araştırıyor. Peki, Al Nassr - Al Taawon maçı hangi kanalda? Al Nassr maçı ne zaman, saat kaçta? Khor Fakkan maçı nereden izlenir? Detaylar haberimizde...

AL NASSR AL TAAWON MAÇI NE ZAMAN?

Al Nassr-Al Taawon Maçı, 17 Şubat Cuma günü oynanacak. Maç,saat 18:00 başlayacak. Al Nassr ile Al Taawon arasındaki Suudi Arabistan Pro Lig maçı, S Sport Plus kanalından yayınlanacak.