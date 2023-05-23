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Al Nassr Al Shabab maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Al Nassr Al Shabab maçı saat kaçta başlayacak, nerede yayınlanacak?

Al Nassr Al Shabab maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Al Nassr Al Shabab maçı saat kaçta başlayacak, nerede yayınlanacak?

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Suudi Arabistan Ligi'nde hedeflerine ulaşmak isteyen Al Nassr Al Shabab takımları bu akşam karşı karşıya geliyor. Al Nassr Al Shabab maçı heyecanını takip etmek isteyen futbolseverler Al Nassr Al Shabab maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? merak ediyorlar. Peki, Al Nassr maçı ne zaman, saat kaçta? Al Shabab maçı ne zaman, saat kaçta? İşte, Al Nassr Al Shabab maçı saat kaçta başlayacak, nerede yayınlanacak, nasıl izlenir? Al Nassr Al Shabab maçı ile ilgili tüm detaylar...

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Al Nassr Al Shabab maçı saat kaçta? Suudi Arabistan Ligi'nde hedeflerine ulaşmak isteyen Al Nassr Al Shabab takımları bu akşam karşı karşıya geliyor. Al Nassr Al Shabab maçı heyecanını takip etmek isteyen futbolseverler Al Nassr Al Shabab maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? merak ediyorlar. Peki, Al Nassr maçı ne zaman, saat kaçta? Al Shabab maçı ne zaman, saat kaçta? İşte, Al Nassr Al Shabab maçı saat kaçta başlayacak, nerede yayınlanacak, nasıl izlenir? Al Nassr Al Shabab maçı ile ilgili tüm detaylar haberimizde...

Al Nassr - Al Shabab maçı saat 21.00'de başlayacak.

Al Nassr - Al Shabab maçı bu akşam saat 21.00'de oynanacak.

Al Nassr - Al Shabab maçı Bein Sports 1'den canlı olarak yayınlanacak.

Al Nassr - Al Shabab maçı Riyad'da, King Fahd International Stadyumu'nda oynanacak.

Haberler.com / Onur Bayram - Gündem

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