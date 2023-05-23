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Al Nassr Al Shabab maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Al Nassr Al Shabab maçı kaç kaç, canlı maç skoru!

Al Nassr Al Shabab maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Al Nassr Al Shabab maçı kaç kaç, canlı maç skoru!

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Suudi Arabistan Ligi'nde haftanın önemli mücadelelerinden Al Nassr Al Shabab maçı oynanıyor. Al Nassr Al Shabab maçı kaç kaç merak ediliyor. Al Nassr Al Shabab canlı maç anlatımı ve Al Nassr Al Shabab maçı kaç kaç, canlı maç skoru takip ediliyor. Peki, Al Nassr Al Shabab maçı kaç kaç? Al Nassr maçı kaç kaç, bitti mi? İşte Al Nassr Al Shabab maçı kaç kaç, bitti mi? Detaylar...

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Al Nassr Al Shabab maçı kaç kaç? Suudi Arabistan Ligi'nde haftanın önemli mücadelelerinden Al Nassr Al Shabab maçı oynanıyor. Al Nassr Al Shabab maçı kaç kaç merak ediliyor. Al Nassr Al Shabab canlı maç anlatımı ve Al Nassr Al Shabab maçı kaç kaç, canlı maç skoru takip ediliyor. Peki, Al Nassr Al Shabab maçı kaç kaç? Al Nassr maçı kaç kaç, bitti mi? İşte Al Nassr Al Shabab maçı kaç kaç, bitti mi? Detaylar haberimizde...

Al Nassr - Al Shabab maçı 2-1'lik Al Shabab üstünlüğü ile devam ediyor.

Al Nassr Al Shabab maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Al Nassr Al Shabab maçı kaç kaç, canlı maç skoru!

Al Nassr - Al Shabab maçını S Sport Plus'tan canlı olarak izleyebilirsiniz. Al Nassr - Al Shabab maçını S Sport Plus'tan canlı olarak izleyebilmeniz için S Sport Plus kullanıcısı olmanız gerekmektedir.

Al Nassr - Al Shabab maçı saat 21.30'da başlayacak.

Al Nassr - Al Shabab maçı bu akşam saat 21.30'da oynanacak.

Al Nassr - Al Shabab maçı S Sport Plus'tan canlı olarak yayınlanacak.

Al Nassr - Al Shabab maçı Riyad'da, King Fahd International Stadyumu'nda oynanacak.

Haberler.com / Onur Bayram - Gündem

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