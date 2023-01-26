Al Nassr - Al Ittihad maçı ne zaman, saat kaçta? Al Nassr - Al Ittihad hangi kanalda? Al Nassr - Al Ittihad maçında Ronaldo oynayacak mı?

Suudi Arabistan Süper Kupası'nda Al Nassr - Al Ittihad maçı oynanacak. Futbolseverlerin merak ettikleri arasında ise Al Nassr - Al Ittihad maçı ne zaman, saat kaçta? Al Nassr - Al Ittihad hangi kanalda? Al Nassr - Al Ittihad maçında Ronaldo oynayacak mı? soruları yer alıyor. İşte detaylar...