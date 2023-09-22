Al Nasr Riyadh - Al Ahli maçı ne zaman, saat kaçta? Al Nasr Riyadh - Al Ahli hangi kanalda, şifresiz mi?

Suudi Arabistan Pro Lig maçında Al Nasr Riyadh - Al Ahli karşı karşıya geliyor. Al Nasr Riyadh - Al Ahli hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? Al Nasr Riyadh - Al Ahli şifresiz mi? soruları gündeme geliyor. Peki, Al Nasr Riyadh - Al Ahli hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? Al Nasr Riyadh - Al Ahli şifresiz mi?

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22-09-2023 AL NASR RIYADH VS AL AHLI MAÇI HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

Al Nasr Riyadh ile Al Ahli arasındaki Suudi Arabistan Pro Lig maçı, S Sport Plus, TV 8 Buçuk, Exxen kanal(lar)ından canlı maç izlenebilecek.

AL NASR RIYADH-AL AHLI MAÇI S SPORT PLUS CANLI MAÇ İZLEMEK İÇİN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

S Sport Plus, numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

AL NASR RIYADH-AL AHLI MAÇI TV 8 BUÇUK CANLI MAÇ İZLEMEK İÇİN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

TV 8 Buçuk, Digiturk 55, D Smart 47, Tivibu 52, Vodafone TV 29 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

AL NASR RIYADH-AL AHLI MAÇI EXXEN CANLI MAÇ İZLEMEK İÇİN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

Exxen, numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

AL NASR RIYADH-AL AHLI MAÇI HANGİ GÜN?

Al Nasr Riyadh-Al Ahli Maçı, 22 Eylül Cuma günü oynanacak.

AL NASR RIYADH-AL AHLI MAÇI SAAT KAÇTA?

Al Nasr Riyadh-Al Ahli Maçı, saat 21:00 başlayacak.

AL NASR RIYADH-AL AHLI MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Al Nasr Riyadh ve Al Ahli, karşı karşıya geleceği Suudi Arabistan Pro Lig maçı, Riyadh'da, Al-Awwal Park Stadyumu'nda oynanacak.