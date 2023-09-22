Al Nasr Riyadh - Al Ahli maçı ne zaman, saat kaçta? Al Nasr Riyadh - Al Ahli hangi kanalda, şifresiz mi?
Suudi Arabistan Pro Lig maçında Al Nasr Riyadh - Al Ahli karşı karşıya geliyor. Al Nasr Riyadh - Al Ahli hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? Al Nasr Riyadh - Al Ahli şifresiz mi? soruları gündeme geliyor. Peki, Al Nasr Riyadh - Al Ahli hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? Al Nasr Riyadh - Al Ahli şifresiz mi?
Al Nasr Riyadh - Al Ahli maçı ne zaman olacağı merak ediliyor. Sporseverlerin merakla beklediği maç öncesi Al Nasr Riyadh - Al Ahli maçı şifresiz mi ve Al Nasr Riyadh - Al Ahli maçı hakemi kim olduğu gündeme geliyor. Al Nasr Riyadh - Al Ahli maçı ne zaman, saat kaçta? Al Nasr Riyadh - Al Ahli hangi kanalda, şifresiz mi? Detaylar haberimizdedir…
Al Nasr Riyadh ile Al Ahli arasındaki Suudi Arabistan Pro Lig maçı, S Sport Plus, TV 8 Buçuk, Exxen kanal(lar)ından canlı maç izlenebilecek.
S Sport Plus, numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.
TV 8 Buçuk, Digiturk 55, D Smart 47, Tivibu 52, Vodafone TV 29 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.
Exxen, numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.
Al Nasr Riyadh-Al Ahli Maçı, 22 Eylül Cuma günü oynanacak.
Al Nasr Riyadh-Al Ahli Maçı, saat 21:00 başlayacak.
Al Nasr Riyadh ve Al Ahli, karşı karşıya geleceği Suudi Arabistan Pro Lig maçı, Riyadh'da, Al-Awwal Park Stadyumu'nda oynanacak.