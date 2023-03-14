Al Nasr maçı hangi kanalda? Al Nassr - Abha maçı ne zaman, saat kaçta? Al Nassr maçı nereden izlenir?

Dünyaca ünlü yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo'nun transfer olduğu Al Nassr takımının maçının detayları merak ediliyor. Futbolseverler heyecanla Ronaldo'nun yeni takımının maçını bekliyor. Peki, Al Nasr maçı hangi kanalda? Al Nasrr - Abha maçı ne zaman, saat kaçta? Al Nassr maçı nereden izlenir?

Ronaldo'nun yeni takımı olan Al Nassr'ın maçı merak edilenler arasında yer alıyor. Futbolseverlerin gündeminde yer alan Al Nassr takımı, Abha ile karşı karşıya gelecek. Merak edilenler arasında ise Al Nasr maçı hangi kanalda? Al Nasrr - Abha maçı ne zaman, saat kaçta? Al Nassr maçı nereden izlenir? soruları yer alıyor. Detaylar haberimizde.

AL NASSR - Abha MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Al Nassr - Abha maçı 14 Mart Salı günü oynanacak. Maç, saat 17:30 başlayacak..

AL NASSR - Abha MAÇI HANGİ KANALDA?

Al Nassr ile Abha arasındaki Suudi Arabistan Sampiyonlar Kupasi maçı, S Sport Plus!-'tan canlı maç izlenebilecek.