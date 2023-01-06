Dünyaca ünlü yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo'nun transfer olduğu Al Nassr takımının maçının detayları merak ediliyor. Futbolseverler heyecanla Ronaldo'nun yeni takımının maçını bekliyor. Peki, Al Nasr maçı hangi kanalda? Al Nasrr - Al Tai maçı ne zaman, saat kaçta? Al Nassr maçı nereden izlenir?

Ronaldo'nun yeni takımı olan Al Nassr'ın maçı merak edilenler arasında yer alıyor. Futbolseverlerin gündeminde yer alan Al Nassr takımı, Al Tai ile karşı karşıya gelecek. Merak edilenler arasında ise Al Nasr maçı hangi kanalda? Al Nasrr - Al Tai maçı ne zaman, saat kaçta? Al Nassr maçı nereden izlenir? soruları yer alıyor. Detaylar haberimizde.

AL NASSR - AL TAİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Al Nassr - Al Tai maçı 6 Ocak günü saat 18.00'de oynanacak.

AL NASSR - AL TAİ MAÇI HANGİ KANALDA?

Al Nassr - Al Tai maçı Suudi Arabistan kanalı SSC Sport ekranlarında canlı olarak yayınlanacak.