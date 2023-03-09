Dünyaca ünlü yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo'nun transfer olduğu Al Nassr takımının maçının detayları merak ediliyor. Futbolseverler heyecanla Ronaldo'nun yeni takımının maçını bekliyor. Peki, Al Ittihad - Al Nassr maçı hangi kanalda? Al Ittihad - Al Nassr maçı ne zaman, saat kaçta? Al Ittihad - Al Nassr maçı nereden izlenir?

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Ronaldo'nun yeni takımı olan Al Nassr'ın maçı merak edilenler arasında yer alıyor. Futbolseverlerin gündeminde yer alan Al Nassr takımı, Al Ittihad ile karşı karşıya gelecek. Merak edilenler arasında ise Al Ittihad - Al Nassr maçı hangi kanalda? Al Ittihad - Al Nassr maçı ne zaman, saat kaçta? Al Ittihad - Al Nassr maçı nereden izlenir? soruları yer alıyor. Detaylar haberimizde.

AL NASSR - AL ITTIHAD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Al Nassr - Al Ittihad maçı 9 Mart günü saat20.30'da oynanacak.

AL NASSR - AL ITTIHAD MAÇI HANGİ KANALDA?

Al Nassr - Al Ittihad maçı Suudi Arabistan kanalı S Sport Plus ekranlarında canlı olarak yayınlanacak.