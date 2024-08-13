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Al Hilal Al Ahli ne zaman, saat kaçta, maçı hangi kanalda? GS Hatayspor maçını CANLI nereden izlenir? #9917

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Al Hilal Al Ahli maçına saatler kaldı. Maç öncesi Al Hilal Al Ahli maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Al Hilal Al Ahli maçını hangi kanal veriyor? İşte Al Hilal Al Ahli maçı yayın bilgisi!

Al Hilal Al Ahli maçı hangi kanalda? Al Hilal Al Ahlimaçına saatler kaldı. Maç öncesi Al Hilal Al Ahli maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Al Hilal Al Ahli maçını hangi kanal veriyor? İşte Al Hilal Al Ahli maçı yayın bilgisi haberimizde!

Al Hilal Al Ahli MAÇI HANGİ KANALDA?

Al Hilal Al Ahli maçı S Sports'tan canlı olarak yayınlanacak. Al Hilal Al Ahli maçını S Sports'tan şifresiz izleyebilmeniz için S Sports kullanıcısı olmanız gerekmektedir. S Sports kullanıcıları bu akşamki Al Hilal Al Ahli maçını şifresiz izleyebilecekler.

AL HİLAL AL AHLİ MAÇI MAÇI SAAT KAÇTA?

Al Hilal Al Ahli maçı bu akşam saat 19.15'te başlayacak. Maç S Sports'tan canlı olarak izlenebilecek.

AL HİLAL AL AHLİ MAÇI İLK 11 BELLİ OLDU MU?

Al Hilal Al Ahli maçı 11'leri henüz belli olmadı. İlk 11'lerin maçın başlama saatine yani 1 saat kala yani 18.00'de açıklanması bekleniyor.

AL HİLAL AL AHLİ MAÇI MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Al Hilal Al Ahli maçı, Riyad'da, Kingdom Arena Stadyumu'nda oynanacak.

Osman Demir
Osman Demir
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