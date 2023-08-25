Suudi Arabistan Pro Lig maçında Al Fateh - Al Nassr karşı karşıya geliyor. Al Fateh - Al Nassr hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? Al Fateh - Al Nassr şifresiz mi? soruları gündeme geliyor. Peki, Al Fateh - Al Nassr hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? Al Fateh - Al Nassr şifresiz mi?

Al Fateh - Al Nassr maçı ne zaman olacağı merak ediliyor. Sporseverlerin merakla beklediği maç öncesi Al Fateh - Al Nassr maçı şifresiz mi ve Al Fateh - Al Nassr maçı hakemi kim olduğu gündeme geliyor. Al Fateh - Al Nassr maçı ne zaman, saat kaçta? Al Fateh - Al Nassr hangi kanalda, şifresiz mi? Detaylar haberimizdedir…

25-08-2023 AL FATEH VS AL NASSR MAÇI HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

Al Fateh ile Al Nassr arasındaki Suudi Arabistan Pro Lig maçı, TV 8 Buçuk, S Sport Plus, Exxen kanal(lar)ından canlı maç izlenebilecek.

AL FATEH-AL NASSR MAÇI TV 8 BUÇUK CANLI MAÇ İZLEMEK İÇİN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

TV 8 Buçuk, Digiturk 55, D Smart 47, Tivibu 52, Vodafone TV 29 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

AL FATEH-AL NASSR MAÇI S SPORT PLUS CANLI MAÇ İZLEMEK İÇİN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

S Sport Plus, numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

AL FATEH-AL NASSR MAÇI EXXEN CANLI MAÇ İZLEMEK İÇİN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

Exxen, numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

AL FATEH-AL NASSR MAÇI HANGİ GÜN?

Al Fateh-Al Nassr Maçı, 25 Ağustos Cuma günü oynanacak.

AL FATEH-AL NASSR MAÇI SAAT KAÇTA?

Al Fateh-Al Nassr Maçı, saat 21:00 başlayacak.

AL FATEH-AL NASSR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Al Fateh ve Al Nassr, karşı karşıya geleceği Suudi Arabistan Pro Lig maçı, Al-Hasa'da, Prince Abdullah Bin Jalawi Stadyumu'nda oynanacak.