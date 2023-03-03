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Al Batin- Al Nassr maçı hangi kanalda? Al Batin- Al Nassr ne zaman, saat kaçta? Al Batin- Al Nassr maçı nereden CANLI izlenir?

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Al Batin- Al Nassr maçı hangi kanalda? Al Batin- Al Nassr ne zaman, saat kaçta? Al Batin- Al Nassr maçı nereden CANLI izlenir?

Dünyaca ünlü yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo'nun transfer olduğu Al Nassr takımının maçının detayları merak ediliyor. Futbolseverler heyecanla Ronaldo'nun yeni takımının maçını bekliyor. Peki, Al Batin- Al Nassr maçı hangi kanalda? Al Batin- Al Nassr ne zaman, saat kaçta? Al Batin- Al Nassr maçı nereden CANLI izlenir?

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Ronaldo'nun yeni takımı olan Al Nassr'ın maçı merak edilenler arasında yer alıyor. Futbolseverlerin gündeminde yer alan Al Nassr takımı, Al Batinile karşı karşıya gelecek. Merak edilenler arasında ise Al Batin- Al Nassr maçı hangi kanalda? Al Batin- Al Nassr ne zaman, saat kaçta? Al Batin- Al Nassr maçı nereden CANLI izlenir? soruları yer alıyor. Detaylar haberimizde.

AL NASSR - AL BATİN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Al Nassr - Al Batin maçı 3 Mart günü saat 20.30'da oynanacak.

AL NASSR - AL BATİN MAÇI HANGİ KANALDA?

Al Nassr - Al Batin maçı Suudi Arabistan kanalı S Sport Plus ekranlarında canlı olarak yayınlanacak.

Haberler.com / Sumru Tarhan - Gündem

Suudi Arabistan Pro Lig Al Nassr Gündem Spor Haberler

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