Al Ahly–Real Madrid MAÇ SONUCU! Real Madrid maçı kaç kaç bitti? Al Ahly Real Madrid maç sonucu ne?

FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nın iddialı takımlarından Al Ahly ve Real Madrid bugün karşı karşıya geldi Haftanın önemli maçlarından biri olan Al Ahly – Real Madrid maçının sonucu merak konusu oldu. Peki, Al Ahly –Al Ahly MAÇ SONUCU! Al Ahly maçı kaç kaç bitti? Al Ahly –Real Madrid maç sonucu ne? İşte detaylar...

Al Ahly – Real Madrid MAÇ SONUCU! Al Ahly ve Real Madrid bugün karşı karşıya geldi. Haftanın önemli maçlarından biri olan Al AhlyReal Madrid maçının kaç kaç bittiği araştırılmaya başlandı. Al Ahly ile Real Madrid maçının sonucu merak konusu oldu. Peki, Al Ahlymaçı kaç kaç bitti? Al Ahly –Real Madrid maç sonucu ne? Detaylar haberimizde…

AL AHLY- REAL MADRİD MAÇI SAAT KAÇTA?

Al Ahly-Real Madrid maçı 8 Şubat Çarşamba günü 22.00'da gerçekleşecek.

AL AHLY- REAL MADRİD MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Al Ahly ve Real Madrid maçı Rabat'da, Stade Moulay Abdallah Stadyumu'nda oynanacak.

AL AHLY VE REAL MADRİD MAÇI HANGİ KANALDA?

Al Ahly ile Real Madrid arasındaki FIFA Kulüpler Dünya Kupası maçı CBC Sport ve Haber Global kanallarından canlı olarak yayınlanacaktır.