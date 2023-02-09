Al Ahly - Real Madrid maç özeti! (VİDEO) Al Ahly maçı özeti izle! Al Ahly Real Madrid maçı kaç kaç bitti?

Al Ahly -Real Madrid maçını kaçıran futbolseverler Real Madrid maçı özeti ile maçın önemli pozisyonlarını seyretmek istiyor. Maçın özetini izlemek isteyen futbolseverler Al Ahly ve Real Madrid maç özeti! Al Ahly Real Madrid maçı özeti izle! araştırması yapıyor. Peki, Al Ahly Al Ahly maçı kaç kaç bitti? İşte detaylar...

Al Ahly - Real Madrid maç özeti! FIFA Kulüpler Dünya Kupası takımlarından Al Ahlyve Real Madrid bugün karşı karşıya geldi. Haftanın önemli maçlarından biri olan Al Ahly- Real Madrid maçının sonucu merak konusu oldu. Maçın özetini izlemek isteten futbolseverler Al AhlyReal Madrid maç özeti! Al AhlyReal Madrid maçı özeti izle! araştırması yapıyor. Peki, Al AhlyReal Madrid maçı kaç kaç bitti? Detaylar haberimizde…

AL AHLY- REAL MADRİD MAÇI SAAT KAÇTA?

Al Ahly-Real Madrid maçı 8 Şubat Çarşamba günü 22.00'da gerçekleşecek.

AL AHLY- REAL MADRİD MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Al Ahly ve Real Madrid maçı Rabat'da, Stade Moulay Abdallah Stadyumu'nda oynanacak.

AL AHLY VE REAL MADRİD MAÇI HANGİ KANALDA?

Al Ahly ile Real Madrid arasındaki FIFA Kulüpler Dünya Kupası maçı CBC Sport ve Haber Global kanallarından canlı olarak yayınlanacaktır.