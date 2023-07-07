Akyazı'da park halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü
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Sakarya'nın Akyazı ilçesinde park halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında araçta hasar meydana geldi.
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde park halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü.
İnönü Mahallesi 7004. Sokak'ta Onur Köse'ye ait park halindeki 10 RS 226 plakalı otomobilde, henüz belirlenemeyen nedenle duman çıkmaya başladı.
Dumanı fark eden vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti.
Büyümeden söndürülen yangında araçta hasar oluştu.
Kaynak: AA / Abdülkerim Çalışkan - Otomobil