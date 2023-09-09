Akyazı'da otomobil ile motosiklet çarpıştı, sürücü yaralandı
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde, otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde, otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.
Cumhuriyet Mahallesi 1061 Sokak'ta M.Y. idaresindeki 54 SC 964 plakalı otomobil ile S.K'nin (30) kullandığı motosiklet çarpıştı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, ambulansla Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Otomobil